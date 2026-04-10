Преди Великден: Наша съседка страда от "шоколадова инфлация"

bTV Бизнес екип

Рекордно високи цени на лакомствата за Великден

Няколко дни преди Великден рафтовете на големите вериги са отрупани с традиционните за празника шоколадови десерти. Тази година обаче цената им е рекордно скъпа, пише БТА. 

Каква е цената? 

Снимка: iStock

Цената на едно шоколадово зайче достига 46 леи (9,03 евро), а шоколадовите яйца струват между 10 и 18 леи (1,96 и 3,53 eвро), в зависимост от грамажа и фирмата производител.  

Като основни причини за явлението експерти посочват недостига на суровини, съчетан с високи разходи за енергия и логистика в Европа и САЩ, и дори определят явлението като „шоколадова инфлация“ в Румъния.

Най-новите данни на Евростат показват 40% увеличение на цените на Великденските лакомства в Румъния в сравнение със същия период на миналата година. За сравнение този показател е 24% в Полша, 20% в Гърция и Германия и 17% в България.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

