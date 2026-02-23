BGN → EUR
БГ Бизнес Увеличават заплатите на пловдивските кметове - ето колко ще взимат?

Увеличават заплатите на пловдивските кметове - ето колко ще взимат?

bTV Бизнес екип

Очаква се увеличение на заплатите с 5%

Възнагражденията на кмета на Община Пловдив и на шестимата районни кметове ще се увеличат с 5%. Предложението е внесено от градоначалника Костадин Димитров и бе разгледано в последния работен ден на миналата седмица от Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общинския съвет, предават от сайта "Под Тепето".

Промените касаят както кметовете, така и служителите на Община Пловдив. Очаква се увеличението да влезе в сила със задна дата – от 1 януари 2026 г.

Основната заплата на кмета на Пловдив остава фиксирана на 3763 евро. След актуализацията основните месечни възнаграждения на шестимата районни кметове ще бъдат по 2040 евро, като към тях се добавя допълнително възнаграждение за прослужено време. Общо за 2026 г. средствата, предвидени за възнагражденията на седемте кметове, възлизат на 216 480 евро. Финансирането се осигурява от републиканския бюджет, тъй като кметовете имат статут на държавни служители.

Заплата до 8500 евро - как варират приходите на някои професии в различни градове

Това предложение идва след като в бюджета за 2025 г. вече бе реализирано поетапно увеличение на възнагражденията, започнало от 1 май 2025 г. Очаква се актуалното решение за новото увеличение на заплатите да бъде гласувано от Общинския съвет на Пловдив на следващото заседание, в рамките на бюджетните процедури за 2026 г.

