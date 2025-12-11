Това реши правителството на заседанието си

България напуска „Интерспутник“ - Международната организация за космически съобщения, учредена по времето на СССР и СИВ. Това реши правителството на заседанието си в сряда.

В "Интерспутник", който е създаден през далечната 1971 г. със седалище в Москва, членуват 25 държави - основно от бившия соцлагер, включително и пет настоящи членки на ЕС: България, Румъния, Полша, Чехия, Унгария, наред с Афганистан, Сомалия, Северна Корея, Беларус, Куба, Сирия, Йемен, Таджикистан и др.

"Правителството ще предложи на Народното събрание да денонсира спогодбата за присъединяване на България, която е утвърдена през 1972 г.", съобщават от пресслужбата на МС, пише "Сега". Причината за това решение е, че "липсват прозрачност и гаранции, че сателитната флота на организацията, която има търговски характер, не се използва против интересите на държави членки", се посочва в прессъобщението.

Създадена като международна нестопанска организация, в днешно време "Интерспутник" всъщност действа като консорциум, като интернационална компания. Тя притежава мрежа от 18 спътника на околоземна орбита, които могат да обслужват голяма част от територията на Южна Америка, Далечния изток, Азия и Африка. За територията на Европа се използват около 40 транспондера с капацитет от по 36 MHz всеки, се посочва в сайта на "Интерспутник".

