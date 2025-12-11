BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68113 BGN
Петрол
61.68 $/барел
Bitcoin
$90,565.8
Последвайте ни
1 USD
1.68113 BGN
Петрол
61.68 $/барел
Bitcoin
$90,565.8
БГ Бизнес България напуска "Интерспутник"

България напуска "Интерспутник"

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това реши правителството на заседанието си

България напуска „Интерспутник“ - Международната организация за космически съобщения, учредена по времето на СССР и СИВ. Това реши правителството на заседанието си в сряда.

В "Интерспутник", който е създаден през далечната 1971 г. със седалище в Москва, членуват  25 държави - основно от бившия соцлагер, включително и пет настоящи членки на ЕС: България, Румъния, Полша, Чехия, Унгария, наред с Афганистан, Сомалия, Северна Корея, Беларус, Куба, Сирия, Йемен, Таджикистан и др.  

NASA избра Blue Origin за мисия за транспортиране на лунния ровър VIPER

"Правителството ще предложи на Народното събрание да денонсира спогодбата за присъединяване на България, която е утвърдена през 1972 г.", съобщават от пресслужбата на МС, пише "Сега". Причината за това решение е, че "липсват прозрачност и гаранции, че сателитната флота на организацията, която има търговски характер, не се използва против интересите на държави членки", се посочва в прессъобщението.

Българската компания, която връща страната ни в космоса

Създадена като международна нестопанска организация, в днешно време "Интерспутник" всъщност действа като консорциум, като интернационална компания. Тя притежава мрежа от 18 спътника на околоземна орбита, които могат да обслужват голяма част от територията на Южна Америка, Далечния изток, Азия и Африка. За територията на Европа се използват около 40 транспондера с капацитет от по 36 MHz всеки,  се посочва в сайта на "Интерспутник".

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата