Фон дер Лайен: Настъпва нова ера на пълна енергийна независимост от Русия

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен коментира, че решението е добър знак както за Европа, така и за Украйна

Настъпва нова ера на пълна енергийна независимост от Русия, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод приетото тази нощ предварително споразумение за постепенното прекратяване на вноса на руски газ в ЕС през следващите месеци.

Снимка: Европейски парламент

Фон дер Лайен посочи, че преди руското нахлуване в Украйна ЕС е внасял от Русия горива на стойност 12 милиарда евро месечно, докато в момента този обем е намален до 1,5 милиарда евро. „Това все още е твърде много, стремим се към нулеви доставки“, уточни тя, предава БТА. „Днес е исторически ден за ЕС – обръщаме старата страница завинаги и започваме нова епоха.“

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен коментира, че решението е добър знак както за Европа, така и за Украйна, но лош за Русия. „Взимаме невиждано, но необходимо историческо решение“, добави той. Според него руският президент Владимир Путин е използвал енергията като оръжие, изнудвал държавите от ЕС и е финансирал войната срещу Украйна чрез приходите от горива.

Йоргенсен подчерта, че с това решение ЕС избира нов път към енергийна сигурност чрез собствени ресурси. „Днес казваме „Никога повече“ и започваме ново бъдеще на енергийна независимост, с енергия, произведена от нас“, заяви еврокомисарят.

Той също така съобщи, че Европейската комисия ще представи законопроект за прекратяване и на вноса на руски петрол, като целта е това да стане най-късно до 2027 година. По думите на представителите на ЕС, настоящото решение е част от по-широката стратегия за намаляване на зависимостта на съюза от руски енергийни ресурси и за изграждане на по-устойчив енергиен пазар в дългосрочен план.

