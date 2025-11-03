Какво се случи с пазарите след решението на ОПЕК+?

Ето кои са победителите на европейските пазари

Европейските индекси започнаха седмицата с печалби. Цените на петрола и златото се повишиха, но еврото отслабна спрямо долара. Настроенията бяха повлияни от решението на ОПЕК+ да спре увеличенията на производството през първото тримесечие на следващата година, което доведе до умерено покачване на цените на петрола, тъй като опасенията от свръхпредлагане намаляха. Печалбите обаче бяха до голяма степен загубени до късната сутрину, съобщава Euronews.

Международният бенчмарк Brent се търгува на цена от 64,76 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate (WTI) струва 60,92 долара за барел. Цените се подкрепят от решението на страните от ОПЕК+ да увеличат производството само с 137 000 барела на ден през декември – темпото, определено още през октомври и ноември, остава непроменено.

Инвеститорите следят отблизо новите западни санкции срещу Русия, насочени към Роснефт и Лукойл, които могат да ограничат способността на страната да увеличи допълнително добива на петрол. Междувременно големите западни петролни компании се възползват от нарушените доставки на руски рафинирани горива, причинени от санкции и атаки, което увеличи маржовете на рафиниране и даде тласък на акциите на компании като BP и Shell.

„Решението на ОПЕК+ да спре по-нататъшното увеличение на производството помогна за покачване на цените на петрола и съответно даде тласък на BP и Shell“, коментира Ръс Моулд, инвестиционен директор на AJ Bell. Допълнително положително влияние оказа и продажбата на дялове на BP в американски шистови активи на инвестиционната фирма Sixth Street.

Победители на европейските пазари

Към 11:00 ч. централноевропейско време, FTSE 100 в Лондон се покачи леко, DAX във Франкфурт отбеляза ръст от 0,8%, а CAC 40 в Париж увеличи стойността си с близо 0,2%, въпреки негативни данни за производствения сектор и несигурност около националния бюджет.

На американските пазари фючърсите също бяха положителни, с повишение между 0,1% и 0,5%.

Акциите на авиокомпанията в Дъблин се повишиха с 2,9% около обяд. Главният изпълнителен директор Майкъл О'Лиъри предупреди, че високите данъци, включително екологични такси в някои европейски държави, могат да доведат до пренасочване на капацитета на Ryanair към по-изгодни пазари.

Валутни и стокови пазари

Към същия момент еврото отслабна спрямо щатския долар с над 0,2%, до 1,1517 долара, докато йената и паундът също губеха позиции спрямо долара – съответно 154,15 йени и 1,3136 долара.

Цената на златото се повиши леко с 0,3%, достигайки малко над 4000 долара за унция.

