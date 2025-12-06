Наша съседка е обявена за най-недооценената зимна дестинация

Кои са ТОП 3 дестинации?

Зимата дойде, носейки със себе си време, в което мнозина биха предпочели да си останат в леглото под топло одеяло. Ако обаче сте готови да излезете навън, ще откриете, че дори кратка зимна разходка може да е напълно достатъчна.

Списание Time Out публикува кратък списък с най-добрите дестинации за зимна „градска почивка“, а на първо място се нареди Атина в Гърция, която те описват като най-недооценената туристическа дестинация по това време на годината.

Освен че можете да избягате от коледните тълпи и да имате какво да очаквате с нетърпение, има и друго предимство: можете да посетите някои от най-известните градове в Европа, без тълпи от туристи да прекъсват обиколката ви.

Какво може да видите в Атина?

Снимка: iStock

Гръцката столица е известна като лятна дестинация с температури, достигащи до 40 градуса по Целзий през лятото, но Time Out пише, че градът всъщност е много по-приятен през това време на годината. Според списанието „градът никога не изпада в пълна хибернация“, което означава, че има много неща за правене от септември до март.

Атина дори може да вземе короната на Лисабон като водеща европейска дестинация за дигитални номади, благодарение на евтиния си живот, топлия начин на живот и интересната, леко по-сурова елегантност.

Времето е изненадващо приятно, а в хубав зимен ден температурите могат да достигнат до 20 градуса.

Кои са останалите дестинации?

Втората най-недооценена дестинация за зимна почивка в списъка е Венеция. Този град е известен с тълпите си, но ако планирате пътуването си за януари или февруари, ситуацията е много по-спокойна.

Мадрид се класира на трето място. По принцип, ако искате почивка, без да се налага да се борите с други гости за горещ шоколад в центъра на града, това е мястото за вас.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN