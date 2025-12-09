Момиче си купи винтидж касичка, а вътре откри скрити много пари

Видеото й стана популярно в TikTok

Популярно видео от TikTok разкри, че истински съкровища могат да бъдат намерени на най-неочакваните места - когато най-малко го очаквате.

TikTok потребителката на име @miles8katrina е имала късмета да намери рула пари в касичка от 70-те години на миналия век, за която е платила само 10,99 долара, което е върнало инвестираните ѝ пари почти стократно и дори повече - цели 185 пъти.

Тя споделя, че отворила дъното на касичката и започнала да изважда найлоновите торбички, пълни с рула пари. Според нея в касичката имало общо 2028 долара, пише Kurir.rs.

Коментарите под видеото валяха. „Защо на мен не ми се случват такива неща?“, „Какво е чувството да си любимец на Бог“, „И точно преди празниците, насладете се!“, „Най-многото, което съм намирала, беше 100 долара“, „Нека и мен ме намери този късмет“, „Имам нужда от такъв късмет“, са само част от коментарите под споделеното видео.

Имаше обаче и скептици, че всичко е направено за TikTok видео.

„Бих казала, че е похарчила 10,99 долара за касичка и е сложила своите 2028 долара в нея, само за да си пробутва TikTok“, „Хората са невероятно наивни“, „Глупави“, „Няма начин“, „Фалшиво е, знам, защото, когато нещата се даряват, хората ги претърсват, преди да попаднат на рафтовете“, се казваше още в коментарите.