BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6781 BGN
Петрол
61.98 $/барел
Bitcoin
$90,291.1
Последвайте ни
1 USD
1.6781 BGN
Петрол
61.98 $/барел
Bitcoin
$90,291.1
Свят Момиче си купи винтидж касичка, а вътре откри скрити много пари

Момиче си купи винтидж касичка, а вътре откри скрити много пари

Свят

bTV Бизнес екип

Видеото й стана популярно в TikTok

Популярно видео от TikTok разкри, че истински съкровища могат да бъдат намерени на най-неочакваните места - когато най-малко го очаквате.

TikTok потребителката на име @miles8katrina е имала късмета да намери рула пари в касичка от 70-те години на миналия век, за която е платила само 10,99 долара, което е върнало инвестираните ѝ пари почти стократно и дори повече - цели 185 пъти.

Историческа година за златото: Ще се покачат ли цените и през 2026 г.?

Тя споделя, че отворила дъното на касичката и започнала да изважда найлоновите торбички, пълни с рула пари. Според нея в касичката имало общо 2028 долара, пише Kurir.rs.

Коментарите под видеото валяха. „Защо на мен не ми се случват такива неща?“, „Какво е чувството да си любимец на Бог“, „И точно преди празниците, насладете се!“, „Най-многото, което съм намирала, беше 100 долара“, „Нека и мен ме намери този късмет“, „Имам нужда от такъв късмет“, са само част от коментарите под споделеното видео.

Мъж откри съкровище за 700 000 евро в двора си

Имаше обаче и скептици, че всичко е направено за TikTok видео.

„Бих казала, че е похарчила 10,99 долара за касичка и е сложила своите 2028 долара в нея, само за да си пробутва TikTok“, „Хората са невероятно наивни“, „Глупави“, „Няма начин“, „Фалшиво е, знам, защото, когато нещата се даряват, хората ги претърсват, преди да попаднат на рафтовете“, се казваше още в коментарите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата