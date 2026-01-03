Младоженци таксуват гостите по 282 евро за вход на сватбата

От 350 гости идват само 60

Нюйоркска двойка поискала от сватбените си гости 333 долара (близо 282 евро), за да присъстват на сватбата им. От 350 гости се явили само 60. ABC 7 съобщава, че младоженците - Нова и Риймо Стайлс, са похарчили 70 000 долара в големия си ден. Те решили да таксуват гостите за сватбата си, сякаш е концерт, а булката споделила, че „хората избират да отидат на концерта на Бионсе, защото знаят, че това ще бъде специално преживяване“.

„Нека прехвърлим стреса върху гостите и да продаваме сватбени билети“, добави тя.

Смесени реакции

Младоженецът бил по-малко убеден от идеята от своята партньорка, казвайки пред медиите, че „не очаква хората да дойдат, ако им бъдат повдигнати обвинения“. От „Не ме интересува“ до „кой мислиш, че си? Джей Зи и Бионсе?“.

Един билет на стойност 333 долара позволява на гостите да се возят в двуетажен туристически автобус и да посетят 12-часовото събитие, което включваше спирки на забележителни забележителности в Ню Йорк, включително Hudson Yards, One World Trade Center, съдебна палата и киносалон.

Що се отнася до това как двойката се е спряла на цената от 333 долара, за да присъства на сватбата, Риймо Стайлс каза пред Fox 10 : „Числото три, три, три представлява промяна, растеж и сила. Това е нещо, което искахме да направим целенасочено и за мое собствено удоволствие. Това е число, което не е твърде лесно, но не е и твърде трудно.“

Те също така заявиха пред медиите, че приходите им отиват за благотворителна фондация, която подкрепя двойки, борещи се с безплодие, вместо да компенсират сватбените разходи.

Хора, които „наистина искат“ да бъдат на сватбата

Според Нова и Рийм Стайлс, таксуването на приятели и семейство за присъствие им е позволило да стеснят списъка си с гости до тези, които действително са искали да дойдат.

„Това ни отвори очите за гледните точки на хората за нас, тяхната стойност в нашата връзка и много други“, заключи булката пред Fox 10.

Избраникът на сърцето ѝ добави, че на сватбата са искали хора, „които наистина искат да са там“ и които нямат проблем да „бъркат в джобовете си“ за тях.

