1 млрд. долара за брак: Кои са най-скъпите сватби правени някога?

Когато любовта се срещне с неограничени финансови ресурси, резултатът често е зрелище, достойно за историята. От кралски церемонии до пищни частни тържества на милиардери, някои сватби остават в историята. Ето кои са най-скъпите сватби в света, чиито цени достигат стотици милиони.

Хадиджа Ужахова и Саид Гуцериев

Сватбата на Саид Гуцериев и Хадиджа Ужахова, състояла се на 26 март 2016 г. в Москва, струва приблизително 1 милиард долара. Бащата на младоженеца е нефтеният и медиен магнат Михаил Гуцериев и плаща сметката за церемонията, която включва рокля на Elie Saab за 1 млн. долара, украсена с ръчна бродерия и 13-килограмов шлейф. Мястото бе обсипано с цветя, гостите се придвижваха с луксозен автопарк, а девететажната торта се извисяваше над тях. На сцената пяха Дженифър Лопес, Стинг и Енрике Иглесиас, като Лопес е известна с хонорарите си над 1 млн. долара на час за частни участия. 600-те гости си тръгнаха с инкрустирани с бижута кутии за спомен.

Радхика Мерчант и Анант Амбани

На 12 юли 2024 г. в Jio World Convention Center в Мумбай се състоя сватбата на Радхика Мерчант и Анант Амбани, чиято стойност варира между 600 милиона и 1 милиард долара. Обединявайки две от най-богатите фамилии в Индия, празненството впечатли с мащаб и разкош. Анант е най-малкият син на милиардера Мукеш Амбани, а Радхика е дъщеря на фармацевтичните предприемачи Вирен и Шайла Мерчант. Сред предсватбените тържества имаше събитие през март 2024 г., на което Риана изнесе концерт, а 5500 дрона осветиха небето, пише Britannica. По време на основните церемонии пяха Джъстин Бийбър, Кейти Пери и Андреа Бочели. В декорацията бяха използвани около 1 милион цветя, оформени в над 60 животински скулптури, а сред гостите блестяха имена като Ким Кардашиян, Приянка Чопра, Ник Джонас и Тони Блеър.

Меган Маркъл и принц Хари

На 19 май 2018 г. в параклиса „Сейнт Джордж“ в Уиндзор Касъл се състоя сватбата на британския принц Хари и американската актриса Меган Маркъл, оценена на 45 милиона долара. Събитието бе гледано от около 1,9 милиарда души по света. Само булчинската рокля на Givenchy струва 265 000 долара. Сред гостите бяха Джордж Клуни, Серина Уилямс и Опра Уинфри. Кралица Елизабет II организира обяд с изпълнение на Елтън Джон, а вечерта принц Чарлз бе домакин на прием за 200 гости.

Лорън Санчес и Джеф Безос

На 27 юни 2025 г. в Сан Джорджо Маджоре, Венеция, Италия, се проведе сватбата на журналистката Лорън Санчес и милиардера Джеф Безос, чиято стойност бе между 46 и 56 милиона долара. Събитието включваше няколкодневни тържества и гала прием в историческия Venetian Arsenale. Сред гостите бяха Опра Уинфри, Том Брейди, Леонардо ди Каприо и Ким Кардашиян. Преди сватбата Санчес отпразнува моминското си парти в Париж заедно с Кейти Пери, Ким Кардашиян и Ева Лонгория. Въпреки блясъка, венецианци протестираха срещу събитието, обвинявайки града, че е станал „игрище за милиардери“.

Кейт Мидълтън и принц Уилям

На 29 април 2011 г. в Уестминстърското абатство в Лондон се състоя сватбата на принц Уилям и Кейт Мидълтън, оценена на 33 милиона долара. Над 2 милиарда души гледаха церемонията по телевизията. Булчинската рокля, проектирана от Сара Бъртън за Alexander McQueen, струваше 434 000 долара, имаше дантелени апликации и шлейф с дължина 2,7 метра. За украсата бяха похарчени около 800 000 долара, включително осем дървета, поставени вътре в абатството. След официалния обяд за 600 гости, организиран от кралица Елизабет II, вечерта принц Чарлз бе домакин на бал за 300 души.

За най-богатите двойки в света любовта често върви ръка за ръка с разкош, мащаб и световно внимание. От кралски катедрали до дворци и частни имения, всяко от тези събития се превръща не просто в церемония, а в спектакъл за цял свят.

