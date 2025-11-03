1 USD
Свят Милиони последователи, но без диплома: Китай вече изисква инфлуенсърите да завършват висше образование

Милиони последователи, но без диплома: Китай вече изисква инфлуенсърите да завършват висше образование

bTV Бизнес екип

Целта е да се ограничи дезинформацията

Китай вече изисква от инфлуенсърите да притежават дипломи. До скоро всеки с достатъчно последователи можеше да дава съвети на милиони хора онлайн. Новият закон на Китай обаче налага официална квалификация за инфлуенсъри, които коментират здравеопазване, право, образование или финанси. 

Снимка: iStock

От 25 октомври 2025 г. Администрацията за киберпространство на Китай (CAC) изисква от инфлуенсърите доказателство за професионална компетентност като степен, лиценз или сертификат преди да публикуват съдържание в критични области. Платформите като Douyin, Bilibili и Weibo вече трябва да проверяват тези документи и да маркират съдържанието с етикети за източник“ или предупреждение, особено когато се използва изкуствен интелект или драматизация. Пекин твърди, че целта е да се ограничи дезинформацията, докато критиците предупреждават, че мярката може да стесни свободата на словото и независимите гласове.

Този град забранява посещенията на инфлуенсъри през есента

Ще има ли забрана и в Индия? 

Социалните медии в Индия също достигат до огромна аудитория чрез YouTube, Instagram и приложения за кратки видеа. Много създатели дават насоки за финанси, здраве, диети, застраховки, изпити или правни въпроси, въпреки че често нямат официална подготовка.  Здравните и финансовите инфлуенсъри в Индия често предлагат непроверени съвети, като например лукът изтегля токсините през краката“ или специфична диета лекува рак“, пипе India Тoday. 

Снимка: iStock

 

В същото време регулаторът SEBI вече е забранил определени инфлуенсъри за подвеждащи финансови съвети и нередовно разкриване на партньорства. Непроверените съвети могат да причинят реална вреда от загуба на спестявания до системно недоверие към финансовите пазари. Също така непроверените правни съвети могат да подведат хората в брачни, имотни или наказателни въпроси, което подчертава важността на правилната регулация.

86 млн. долара приходи: ТОП 5 най-богати инфлуенсъри

Индийската власт би могла да обмисли модел, различен от китайския. Например, квалификации могат да се изискват само в критични сфери като здраве, право, финанси и образование, като вместо пълна забрана се използва разкриване на идентичността и квалификацията – „сертифициран професионалист“ или несертифициран създател“.

Творческата индустрия в Индия е основен източник на доходи за младите хора и прекомерното регулиране може да ограничи възможностите, особено за таланти от малки градове. Ако се приложи внимателно, правилата биха могли да увеличат доверието и качеството на съдържанието. 

