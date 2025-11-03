Милиони последователи, но без диплома: Китай вече изисква инфлуенсърите да завършват висше образование

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Китай вече изисква от инфлуенсърите да притежават дипломи. До скоро всеки с достатъчно последователи можеше да дава съвети на милиони хора онлайн. Новият закон на Китай обаче налага официална квалификация за инфлуенсъри, които коментират здравеопазване, право, образование или финанси.
От 25 октомври 2025 г. Администрацията за киберпространство на Китай (CAC) изисква от инфлуенсърите доказателство за професионална компетентност – като степен, лиценз или сертификат – преди да публикуват съдържание в критични области. Платформите като Douyin, Bilibili и Weibo вече трябва да проверяват тези документи и да маркират съдържанието с етикети за „източник“ или предупреждение, особено когато се използва изкуствен интелект или драматизация. Пекин твърди, че целта е да се ограничи дезинформацията, докато критиците предупреждават, че мярката може да стесни свободата на словото и независимите гласове.
Социалните медии в Индия също достигат до огромна аудитория чрез YouTube, Instagram и приложения за кратки видеа. Много създатели дават насоки за финанси, здраве, диети, застраховки, изпити или правни въпроси, въпреки че често нямат официална подготовка. Здравните и финансовите инфлуенсъри в Индия често предлагат непроверени съвети, като например „лукът изтегля токсините през краката“ или „специфична диета лекува рак“, пипе India Тoday.
В същото време регулаторът SEBI вече е забранил определени инфлуенсъри за подвеждащи финансови съвети и нередовно разкриване на партньорства. Непроверените съвети могат да причинят реална вреда – от загуба на спестявания до системно недоверие към финансовите пазари. Също така непроверените правни съвети могат да подведат хората в брачни, имотни или наказателни въпроси, което подчертава важността на правилната регулация.
Индийската власт би могла да обмисли модел, различен от китайския. Например, квалификации могат да се изискват само в критични сфери като здраве, право, финанси и образование, като вместо пълна забрана се използва разкриване на идентичността и квалификацията – „сертифициран професионалист“ или „несертифициран създател“.
Творческата индустрия в Индия е основен източник на доходи за младите хора и прекомерното регулиране може да ограничи възможностите, особено за таланти от малки градове. Ако се приложи внимателно, правилата биха могли да увеличат доверието и качеството на съдържанието.
