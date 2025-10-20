86 млн. долара приходи: ТОП 5 най-богати инфлуенсъри

Инфлуенсър маркетингът расте с бясна скорост

Границите между творците на съдържание и класическия шоубизнес вече почти не съществуват. Инвеститорите наливат милиони в брандове, студия и инструменти, които помагат на творците да развиват собствен бизнес. И резултатът е впечатляващ — 50-те най-богати създатели на съдържание в Instagram, TikTok и YouTube са спечелили общо 853 милиона долара за 2025 г. – ръст от 18% спрямо миналата година, съобщава Forbes.

Инфлуенсър маркетингът също расте с бясна скорост.

„Очакваме индустрията да достигне 50 милиарда долара през 2026 г.,“ прогнозира Райън Детерт, CEO на Influential. „Творците вече са новите медийни канали.“

3,4 милиарда последователи

Общият брой последователи на топ създателите на съдържание надхвърля 3,4 милиарда души – с 24% повече от миналата година. Според анализ на Goldman Sachs, до 2030 г. по света ще има над 107 милиона създатели на съдържание, спрямо 67 милиона днес.

Новите звезди са предприемачи

Те са наричани по много начини – инфлуенсъри, влогъри, подкастъри, създатели на съдържание, но най-точната дума днес е една: предприемачи.

Ето кои са най-богатите, според класация на Forbes за 2025:

1. MrBeast

Снимка: Getty Images

Приходи: 85 млн. долара | Последователи: 634 млн.

От YouTube до Amazon Prime – империята на MrBeast вече включва брандове като Feastables, MrBeast Burger и хитовото риалити „Beast Games“.

2. Дхар Ман

Снимка: Getty Images

Приходи: 56 млн. долара | Последователи: 137 млн.

Творецът превърна YouTube в собствен Холивуд. Неговото студио създава позитивни истории, гледани милиарди пъти, и партнира с гиганти като Meta и Google.

3. Джейк Пол

Снимка: Getty Images

Приходи: 50 млн. долара | Последователи: 79 млн.

От боксовия ринг до Netflix и HBO – Джейк Пол доказва, че е медийна машина. Двубоят му с Майк Тайсън беше сред най-гледаните събития на 2025 г.

4. Рет и Линк

Снимка: Getty Images

Приходи: 36 млн. долара | Последователи: 33,8 млн.

Комедийните легенди от YouTube вече имат свои канали в Roku и Amazon Prime, организират турнета и издадоха бестселър – „Митичната готварска книга“.

5. Алекс Купър

Снимка: Getty Images

Приходи: 32 млн. долара | Последователи: 15 млн.

Звездата на Call Her Daddy сключи нов договор със Sirius XM за 125 млн. долара и стартира своя марка напитки Unwell Hydration, налична в Target и Sprouts.

