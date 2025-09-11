Пътник на круизен кораб скочи зад борда, за да избегне хазартни дългове за 16 хил. долара

Мъжът е бил изваден незабавно от водата, с помоща на джет скиори

Пътник на круизен кораб е изправен пред федерални обвинения, след като скочи зад борда в опит да избегне хазартен дълг от 16 000 долара. Федерални прокурори съобщиха, че мъжът e Джей Зандер Омар Гонзалес-Диас и е заловен с близо 15 000 долара в брой, след като е бил изваден от водата от джет скиори край бреговете на Пуерто Рико, съобщава NBC News.

Снимка: iStock

Инцидентът се е случил в неделя, когато круизният кораб „Rhapsody of the Seas“ на компанията Royal Caribbean е акостирал в Сан Хуан. Гонзалес-Диас скочил във водата и по-късно бил арестуван. Според федералната жалба, мъжът не е декларирал пренасянето на парични средства надвишаващи 10 000 долара, както се изисква при влизане в Съединените щати.

Въпреки че в документа не се посочва пряка връзка между скока зад борда и дълговете му, жалбата подчертава, че сумата, която дължал на компанията, възлизала на 16 710,24 долара и е била „почти изцяло свързана с разходи за казино и хазарт“ по време на плаването.

След като бил изваден от водата и предаден на властите, у Гонзалес-Диас били открити 14 600 долара в брой. При разпит, той обяснил на испански език, че не е искал да декларира наличните пари, тъй като се страхувал, че ще му бъдат наложени мита при внасянето им в страната.

От Royal Caribbean отказаха коментар, като заявиха, че продължават да съдействат на властите по текущото разследване. Към момента не е открит адвокат, който да представлява Гонзалес-Диас и да коментира ситуацията.

