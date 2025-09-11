1 USD
1.67065 BGN
Петрол
67.03 $/барел
Bitcoin
$114,196.0
Последвайте ни
1 USD
1.67065 BGN
Петрол
67.03 $/барел
Bitcoin
$114,196.0
Свят Пътник на круизен кораб скочи зад борда, за да избегне хазартни дългове за 16 хил. долара

Пътник на круизен кораб скочи зад борда, за да избегне хазартни дългове за 16 хил. долара

bTV Бизнес екип

Мъжът е бил изваден незабавно от водата, с помоща на джет скиори

Пътник на круизен кораб е изправен пред федерални обвинения, след като скочи зад борда в опит да избегне хазартен дълг от 16 000 долара. Федерални прокурори съобщиха, че мъжът e Джей Зандер Омар Гонзалес-Диас и е заловен с близо 15 000 долара в брой, след като е бил изваден от водата от джет скиори край бреговете на Пуерто Рико, съобщава NBC News. 

Снимка: iStock

Инцидентът се е случил в неделя, когато круизният кораб „Rhapsody of the Seas“ на компанията Royal Caribbean е акостирал в Сан Хуан. Гонзалес-Диас скочил във водата и по-късно бил арестуван. Според федералната жалба, мъжът не е декларирал пренасянето на парични средства надвишаващи 10 000 долара, както се изисква при влизане в Съединените щати.

Въпреки че в документа не се посочва пряка връзка между скока зад борда и дълговете му, жалбата подчертава, че сумата, която дължал на компанията, възлизала на 16 710,24 долара и е била „почти изцяло свързана с разходи за казино и хазарт“ по време на плаването.

Шеф на бижутерия в схема за 200 млн. евро - карал персонала да се преструва на клиенти

След като бил изваден от водата и предаден на властите, у Гонзалес-Диас били открити 14 600 долара в брой. При разпит, той обяснил на испански език, че не е искал да декларира наличните пари, тъй като се страхувал, че ще му бъдат наложени мита при внасянето им в страната.

От Royal Caribbean отказаха коментар, като заявиха, че продължават да съдействат на властите по текущото разследване. Към момента не е открит адвокат, който да представлява Гонзалес-Диас и да коментира ситуацията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата