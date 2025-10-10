1 USD
Недвижими имоти Собственичка на жилище е глобена 26 хил. евро заради прекалено завишен наем

Собственичка на жилище е глобена 26 хил. евро заради прекалено завишен наем

bTV Бизнес екип

Първоначално наемодателката е възразила срещу наложената санкция

Собственичка на апартамент в Берлин бе глобена с над 26 000 евро заради сериозно завишен на наем. Това е първото окончателно наказателно постановление за прекомерен наем във Фридрихсхайн-Кройцберг, предава Welt.

Снимка: Getty Images/iStock

Наемът за жилище с площ 38 квадратни метра във Фридрихсхайн е бил около 190 процента над нивото, определено от официалния наемния индекс за района, при позволено отклонение от максимум 20 процента. Поради това жилищната служба наложи глоба в размер на 26 253,50 евро, съгласно Закона за икономическите нарушения. Освен това, собственичката трябва да върне и 22 264,08 евро като надплатен наем. Парите се полагат на предишната наемателка, в случай че тя подаде искане за възстановяване. 

Първоначално наемодателката е възразила срещу наложената санкция, но е оттеглила жалбата си ден преди насроченото за четвъртък съдебно заседание. Така наказателното постановление е придобило правна сила. Според заместник-кметицата на района, Регине Зомер-Ветер, това е позитивно развитие. Тя определи случая като добър ден за наемателите“ и изрази надежда, че това решение ще послужи като пример и за останалите райони в борбата срещу прекомерните наемни цени в столицата.

Жилище в Европа: В кои страни има най-голямо увеличение на цените?

От началото на март Сенатът създаде специална служба за проверка на наемните цени, предназначена за всички, които имат съмнения, че плащат твърде висок наем. Предлагат се както телефонни, така и лични консултации. През първите шест месеца от дейността на службата, в над 93 процента от проверките е било установено, че наемите са прекалено високи.

