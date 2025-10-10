Собственичка на жилище е глобена 26 хил. евро заради прекалено завишен наем

Първоначално наемодателката е възразила срещу наложената санкция

Собственичка на апартамент в Берлин бе глобена с над 26 000 евро заради сериозно завишен на наем. Това е първото окончателно наказателно постановление за прекомерен наем във Фридрихсхайн-Кройцберг, предава Welt.

Наемът за жилище с площ 38 квадратни метра във Фридрихсхайн е бил около 190 процента над нивото, определено от официалния наемния индекс за района, при позволено отклонение от максимум 20 процента. Поради това жилищната служба наложи глоба в размер на 26 253,50 евро, съгласно Закона за икономическите нарушения. Освен това, собственичката трябва да върне и 22 264,08 евро като надплатен наем. Парите се полагат на предишната наемателка, в случай че тя подаде искане за възстановяване.

Първоначално наемодателката е възразила срещу наложената санкция, но е оттеглила жалбата си ден преди насроченото за четвъртък съдебно заседание. Така наказателното постановление е придобило правна сила. Според заместник-кметицата на района, Регине Зомер-Ветер, това е позитивно развитие. Тя определи случая като „добър ден за наемателите“ и изрази надежда, че това решение ще послужи като пример и за останалите райони в борбата срещу прекомерните наемни цени в столицата.

От началото на март Сенатът създаде специална служба за проверка на наемните цени, предназначена за всички, които имат съмнения, че плащат твърде висок наем. Предлагат се както телефонни, така и лични консултации. През първите шест месеца от дейността на службата, в над 93 процента от проверките е било установено, че наемите са прекалено високи.

