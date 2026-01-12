BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1642 BGN
Петрол
61.95 $/барел
Bitcoin
$92,105.4
Свят Meta закри над 540 000 акаунта в социалните мрежи

Meta закри над 540 000 акаунта в социалните мрежи

bTV Бизнес екип

Ето защо

Meta е деактивирала над половин милион потребителски акаунта в Австралия в резултат на първата в света законова забрана за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст, съобщи компанията в понеделник, цитирана от ДПА. 

От Meta посочват, че в периода между 4 и 11 декември са били закрити общо 544 052 акаунта, за които се смята, че са принадлежали на потребители под 16 години. От тях 330 639 са били в „Инстаграм“ (Instagram), 173 497 – във „Фейсбук“ (Facebook), а 39 916 – в платформата „Тредс“ (Threads).

Новият австралийски закон, който влезе в сила на 10 декември, забранява на лица под 16 години да имат собствени акаунти в 10 от водещите социални медийни платформи, сред които „ТикТок“ (TikTok), „Снапчат“ (Snapchat), „Редит“ (Reddit) и „Ютюб“ (YouTube), припомни БТА.

Как да намалим сметките за ток през януари?

Засегнатите компании разполагат със срок от една година, за да въведат ефективни механизми за проверка на възрастта на потребителите. При установени нарушения законът предвижда глоби в размер до 49,5 милиона австралийски долара, или около 33 милиона щатски долара.

От „Мета“ отбелязват, че прилагането на закона ще бъде „многопластов процес“, който ще продължи да бъде усъвършенстван. В публикация в корпоративния си блог компанията посочва, че макар опасенията й относно определянето на възрастта онлайн при липса на единен индустриален стандарт да остават, тя е ангажирана със спазването на законовите изисквания.

„Както вече сме заявявали, Meta е поела ангажимент да изпълни задълженията си и предприема необходимите стъпки, за да остане в съответствие със закона“, се казва в съобщението.

Изпълнителният директор на популярна марка бира напуска поста си след шест години начело

Компанията призова австралийското правителство да работи „конструктивно с индустрията“, за да бъде намерен по-ефективен дългосрочен подход. Според Meta вместо всеобхватни забрани следва да се въведат общи индустриални стандарти за сигурни, съобразени с възрастта и защитаващи личните данни онлайн преживявания.

От Meta допълват, че магазините за приложения следва да бъдат задължени да проверяват възрастта на потребителите и да изискват родителско одобрение, преди деца да могат да изтеглят приложение. Това, по думите на компанията, е единственият начин да се осигури последователна защита на младите хора в цялата индустрия и да се избегне т.нар. „ефект на удари мишката“, при който тийнейджърите мигрират към нови приложения, за да заобиколят ограниченията.

