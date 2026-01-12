Meta закри над 540 000 акаунта в социалните мрежи

Ето защо

Meta е деактивирала над половин милион потребителски акаунта в Австралия в резултат на първата в света законова забрана за използване на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст, съобщи компанията в понеделник, цитирана от ДПА.

От Meta посочват, че в периода между 4 и 11 декември са били закрити общо 544 052 акаунта, за които се смята, че са принадлежали на потребители под 16 години. От тях 330 639 са били в „Инстаграм“ (Instagram), 173 497 – във „Фейсбук“ (Facebook), а 39 916 – в платформата „Тредс“ (Threads).

Новият австралийски закон, който влезе в сила на 10 декември, забранява на лица под 16 години да имат собствени акаунти в 10 от водещите социални медийни платформи, сред които „ТикТок“ (TikTok), „Снапчат“ (Snapchat), „Редит“ (Reddit) и „Ютюб“ (YouTube), припомни БТА.

Засегнатите компании разполагат със срок от една година, за да въведат ефективни механизми за проверка на възрастта на потребителите. При установени нарушения законът предвижда глоби в размер до 49,5 милиона австралийски долара, или около 33 милиона щатски долара.

От „Мета“ отбелязват, че прилагането на закона ще бъде „многопластов процес“, който ще продължи да бъде усъвършенстван. В публикация в корпоративния си блог компанията посочва, че макар опасенията й относно определянето на възрастта онлайн при липса на единен индустриален стандарт да остават, тя е ангажирана със спазването на законовите изисквания.

„Както вече сме заявявали, Meta е поела ангажимент да изпълни задълженията си и предприема необходимите стъпки, за да остане в съответствие със закона“, се казва в съобщението.

Компанията призова австралийското правителство да работи „конструктивно с индустрията“, за да бъде намерен по-ефективен дългосрочен подход. Според Meta вместо всеобхватни забрани следва да се въведат общи индустриални стандарти за сигурни, съобразени с възрастта и защитаващи личните данни онлайн преживявания.

От Meta допълват, че магазините за приложения следва да бъдат задължени да проверяват възрастта на потребителите и да изискват родителско одобрение, преди деца да могат да изтеглят приложение. Това, по думите на компанията, е единственият начин да се осигури последователна защита на младите хора в цялата индустрия и да се избегне т.нар. „ефект на удари мишката“, при който тийнейджърите мигрират към нови приложения, за да заобиколят ограниченията.

