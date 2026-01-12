Изпълнителният директор на популярна марка бира напуска поста си след шест години начело

От компанията уточниха, че след оттеглянето си той ще остане на разположение на компанията като съветник

Главният изпълнителен директор на нидерландския пивовар Heineken - Долф ван ден Бринк, ще напусне поста си на 31 май, след като е бил начело на компанията близо шест години. Това бе съобщено днес от производителят, предава БТА. Решението бележи края на неговия мандат в един от най-големите пивоварни концерни в света.

Снимка: iStock

Ван ден Бринк пое ръководството на втория по големина производител на бира в глобален мащаб през юни 2020 г., в разгара на пандемията, като едновременно с това изпълняваше и функциите на председател на изпълнителния съвет. От Heineken уточниха, че след оттеглянето си той ще остане на разположение на компанията като съветник за период от осем месеца.

Управителният съвет ще започне процедура по търсене на нов главен изпълнителен директор, който да оглави компанията, произвеждаща бирата, както и марки като „Тайгър" и „Амстел", се посочва в официалното съобщение на пивоварната група.

Ван ден Бринк и председателят на Надзорния съвет Петер Веник заявиха, че настоящият момент е подходящ за назначаване на ново ръководство. През октомври компанията представи нова стратегия за развитие до 2030 г., която очертава бъдещите ѝ приоритети. Според самия Ван ден Бринк Heineken е достигнал етап, в който смяната на ръководството би била най-добра за по-нататъшното реализиране на дългосрочните амбиции на компанията. Той подчерта, че до напускането си ще остане напълно ангажиран с изпълнението на приетата стратегия.

Оттеглянето му се вписва в по-широка тенденция, при която ръководители на компании за потребителски стоки напускат след труден период за сектора, белязан от натиск върху потребителските бюджети заради високите разходи за живот. Пивоварите срещат затруднения да увеличат продажбите, а възстановяването им е възпрепятствано от неблагоприятни климатични условия, политическа несигурност и смущения на ключови пазари като Нигерия и Виетнам, които оказват влияние върху резултатите на Heineken.

