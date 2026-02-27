×

БГ Бизнес tbi bank има нов собственик

tbi bank има нов собственик

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето кой придобива банката

tbi bank е официално придобита от глобалния финансов инвеститор „Адвент Интернешънъл“, съобщиха от банката.

Сделката, първоначално обявена през април 2025 г., беше финализирана днес, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) даде регулаторното одобрение в средата на февруари 2026 г., се отбелязва в съобщението.

„Финализирането на сделката е важен момент не само за нашата организация, но и за българския банков сектор. Глобалният опит на „Адвент“ във финансовите услуги ще ни помогне да ускорим растежа си, да подобрим още повече продуктите си и да разширим възможностите за дигитално банкиране чрез нашите мобилни и онлайн платформи“, коментира Питър Барон, изпълнителен директор на tbi bank.

Нов автомобил влиза на българския пазар

„Завършването на придобиването на tbi bank засилва дългосрочния ангажимент на „Адвент“ към Централна и Източна Европа, където продължаваме да инвестираме капитал, комбинирайки задълбочени местни познания с глобален опит“, посочи Милан Кулич, управляващ директор на „Адвент“. 

Алфред Дерзидан, директор в „Адвент“, отбеляза, че придобиването се основава на значителния опит на „Адвент“ в инвестирането в регулирани финансови институции и платежни компании в световен мащаб. „Вярваме, че tbi bank е в добра позиция за следващата фаза от своето развитие и сме решени да инвестираме допълнително в нейните дигитални възможности и предлагани на клиентите услуги“, добави той.

Трайчо Трайков: АЕЦ

От tbi bank обясниха, че промяната в собствеността не засяга условията на съществуващите клиентски сметки и договори и от клиентите на банката не се изисква никакво действие.

