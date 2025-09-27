Мечтите се сбъдват, ако ги визуализирате: Как Томи Хилфигър изгради бизнес за милиони?

Препятствията често са били от полза за дизайнера

Световноизвестният моден дизайнер Томи Хилфигър заяви, че успехът му се дължи на упорит труд, смелост и силата на визуализацията, пише Business Insider. В епизод на подкаста „The Burnouts“ той сподели как след провала на първия си бизнес е изградил многомилионната си марка.

„Между другото, мечтите се сбъдват. Можете да превърнете мечтите си в реалност, ако ги визуализирате и следвате целта си, като знаете, че по пътя ще има препятствия,“ каза Хилфигър.

Пречките като възможности

Дизайнерът подчерта, че винаги е гледал на пречките като на възможности за растеж.

„Трябва да намерите начин да преминете през препятствието – дали над него, под него или около него. Но винаги има път към другата страна. Ако се откажете, вие мамите себе си,“ сподели той.

Хилфигър допълни, че именно препятствията често са били от полза, защото са го принуждавали да мисли извън рамката.

„Лично аз не живея със страх. Страхът забавя напредъка. Много хора се страхуват да опитат нещо различно и затова се провалят,“ каза той.

Силата на визуализацията

За Хилфигър визуализацията е процес на съхраняване на вдъхновението и реализирането му в подходящия момент.

„Ако видите нещо, което ви вдъхновява, запомнете го. Използвайте го, когато имате нужда. Това е част от визуализацията – да си представите това, което искате да постигнете,“ добавя той.

