Жителите на европейска столица съдят града заради масовия туризъм

Жителите твърдят, че изискванията на общината за ограничаване на туристите не се спазват

Масовият туризъм се превърна в проблем за граждани на десетки градове в цяла Европа. Въпреки въведените мерки за ограничаване на туристическия поток, броят на нощувките в Амстердам се е повишил с три процента през 2024 г. Жителите на града са предприели безпрецедентна стъпка в борбата със свръхтуризма, завеждайки съдебно дело срещу местната управа, която според тях не полага усилия за ограничаване посетителите, предава Euronews.

Гражданската инициатива „Амстердам има избор“, подкрепена от 12 местни организации, е събрала 50 000 евро за правни действия срещу общината. Според инициативата, предприетите стъпки целят да подчертаят неадекватното управление на туристическия натиск. Макар че още през 2021 г. бе въведено ограничение от 20 милиона годишни нощувки, реалните данни показват, че през 2023 г. те са достигнали 22,9 милиона, като очакванията за 2025 г. са още по-високи. Жителите смятат, че градските власти нарушават собствените си правила и не реагират ефективно.

Яспер ван Дайк, един от участниците в иска, подчертава, че ограниченията не се спазват вече трета поредна година, без да бъдат предприети реални действия. Въпреки че от общината са наложили мораториум върху строителството на нови хотели и са ограничили броя на речните и морските круизни кораби, влизащи в града, местните жители настояват, че това не е достатъчно. Туризмът продължава да расте, макар и с по-бавен темп в сравнение с предходни години.

Прогнозите за 2025 г. сочат, че броят на нощувките може да достигне между 23 и 26 милиона, далеч над допустимото според приетата наредба. Туристическият данък вече е повишен до 12,5%, което прави Амстердам града с най-висок такъв данък в Европа. Въпреки това инициаторите на съдебния иск смятат, че данъкът трябва да бъде увеличен още веднъж, за да се справи градът с предизвикателствата, свързани с пренаселеността.

Според Ван Дайк, допълнителните средства от по-високия туристически данък биха могли да бъдат използвани за справяне с жилищната криза и почистване на градските улици, замърсени от туристическия поток. Той допълва, че при адекватно прилагане, приходите от този данък могат да надхвърлят общите разходи по всички предходни коалиционни споразумения на градската управа.

