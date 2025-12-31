5 неща, които НЕ трябва да забравяте в новогодишната нощ преди еврото

За какво да внимавате

31 декември 2025 г. ще остане в историята като последната новогодишна нощ с българския лев. От полунощ България официално преминава към еврото, а Националната банка и финансовите институции са подготвени за плавен преход. Експертите обаче предупреждават за няколко ключови момента, които е добре да имате предвид, за да избегнете изненади.

1. Парите в брой са най-важни

Ако празнувате навън, носете достатъчно левове или евро. Банкоматите и посттерминалите се очаква да имат временни прекъсвания около полунощ – между 21:00 ч. на 31 декември и 1:00 ч. на 1 януари банкоматите ще раздават само левове преди полунощ и само евро след това. Депозитните банкомати ще продължат да приемат левове до края на януари 2026 г.

2. Двойно обращение през януари

Плащанията до полунощ на 31 декември се извършват само в левове. От 1 януари започва едномесечен период на двойно обращение, през който може да се плаща както в левове, така и в евро. Законът за въвеждане на еврото задължава търговците да връщат ресто в евро, като е възможно и връщане в левове, ако наличността не стига. След 1 февруари всички разплащания ще са само в евро.

3. Не бързайте да купувате евро преди 1 януари

Обменът на левове в евро преди 2026 г. е неизгоден – банките и обменните бюра прилагат собствени курсове. Фиксираният курс 1.95583 лева за 1 евро става задължителен от 1 януари, като единствено Българската народна банка обменя по този курс. При смяна на левове в чейндж бюро преди това може да загубите около 2 лева на всеки 100.

4. Прекъсвания в банковите услуги

Преходът към еврото изисква технологични настройки, което води до временни затруднения, така че трябва да запомните, че ще има прекъсвания на:

Банкомати: около 4 часа около полунощ, депозитните автомати ще приемат левове до края на януари.

ПОС терминали: прекъсвания за около 4 часа.

Онлайн и мобилно банкиране: системите ще бъдат ограничени за период от 2 до 4 дни в зависимост от банката.

Причината е необходимото технологично време за превалутиране на всички сметки и системи. Някои банки ще показват салдата по сметките, но преводи няма да могат да се нареждат.

5. Банкови операции след 1 януари

След въвеждането на еврото всички банкови преводи ще се извършват само в евро. Вноски в левове към държавни институции ще се приемат само на гише, където служителят ще обменя валутата по фиксирания курс и след това ще нарежда превода.

Мобилните и онлайн платформи ще възстановяват пълната си функционалност постепенно, като някои плащания ще се потвърждават чрез еднократен код по SMS или статична парола.

