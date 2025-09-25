1 USD
1.66369 BGN
Петрол
68.2 $/барел
Bitcoin
$112,034.0
Последвайте ни
1 USD
1.66369 BGN
Петрол
68.2 $/барел
Bitcoin
$112,034.0
БГ Бизнес Обновиха Националния план за въвеждане на еврото в България

Обновиха Националния план за въвеждане на еврото в България

bTV Бизнес екип

Основните промени в документа са свързани с периода и правилата на двойно обозначаване на цените

Правителството актуализира Националния план за въвеждане на еврото в България, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирани от БТА.

Основните промени в документа са свързани с периода и правилата на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, информираността на гражданите по време на периода на двойно обращение, мерките за предотвратяване на необоснованото покачване на цените във връзка с преминаването към еврото, както и свързаните с това правомощия на контролните органи и ефективност на административнонаказателните разпоредби.

Имам задължения в левове. Освободен ли съм от тях след приемане на еврото?

Планът е създаден с цел управление на организацията на въвеждането на еврото, като в него са описани основните направления и дейности, които следва да се предприемат, както и взаимодействията между институциите в рамките на този процес.

Целта на промените е осъвременяване на текстовете на Плана предвид приемането на 8 юли 2025 г. на трите правнообвързващи акта от Съвета на Европейския съюз, които регламентират присъединяването на България към еврозоната. Документът е адаптиран към промените в Закона за въвеждане на еврото, обнародвани в „Държавен вестник“ на 8 август 2025 г. Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни.

Кой телефон е с най-издръжлива батерия?

Членството ни в еврозоната е гаранция за икономическа стабилност и повишаване на доходите, каза в началото на септември министърът на финансите Теменужка Петкова.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата