McDonald’s премахва два класически бургера от менюто си

Компанията цели да освежи менюто си

McDonald’s тихомълком премахна два класически бургера – включително един, който потребителите определяха като „най-доброто нещо в менюто“.

Гигантът за бързо хранене е потвърдил пред The Sun, че Bacon Double Cheeseburger и Bacon Mayo Chicken са премахнати от менюто. И двата бургера спират да фигурират в менюто през май заедно с обичания от много хора троен чийзбургер.

Bacon Double Cheeseburger бе сред любимците на клиентите още от въвеждането си през 2018 г. При първото си представяне той струваше едва 1,99 долара, а последно цената му достигаше 2,89 долара.

Бургерът с 510 калории включваше две сочни телешки кюфтета, два слоя сирене, пушен бекон Applewood, кисели краставички, нарязан лук, кетчуп и горчица – комбинация, която го правеше истинска класика в менюто на веригата.

Bacon Mayo Chicken всъщност представляваше класическия бургер с майонеза и пиле, но с добавен бекон. Той съдържаше хрупкаво панирано пиле с маруля и студена майонеза в меко хлебче.

„Винаги освежаваме менюто си, като мислим за нашите клиенти, за да го поддържаме свежо и вълнуващо“, заяви представител на McDonald's.

