McDonald’s премахва два класически бургера от менюто си

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тази авиокомпания започна да отменя полети преди потенциална стачка
Стачката е насрочена да започне в събота в 01:00 ч. местно време
Компанията цели да освежи менюто си
McDonald’s тихомълком премахна два класически бургера – включително един, който потребителите определяха като „най-доброто нещо в менюто“.
Гигантът за бързо хранене е потвърдил пред The Sun, че Bacon Double Cheeseburger и Bacon Mayo Chicken са премахнати от менюто. И двата бургера спират да фигурират в менюто през май заедно с обичания от много хора троен чийзбургер.
Bacon Double Cheeseburger бе сред любимците на клиентите още от въвеждането си през 2018 г. При първото си представяне той струваше едва 1,99 долара, а последно цената му достигаше 2,89 долара.
Бургерът с 510 калории включваше две сочни телешки кюфтета, два слоя сирене, пушен бекон Applewood, кисели краставички, нарязан лук, кетчуп и горчица – комбинация, която го правеше истинска класика в менюто на веригата.
Bacon Mayo Chicken всъщност представляваше класическия бургер с майонеза и пиле, но с добавен бекон. Той съдържаше хрупкаво панирано пиле с маруля и студена майонеза в меко хлебче.
„Винаги освежаваме менюто си, като мислим за нашите клиенти, за да го поддържаме свежо и вълнуващо“, заяви представител на McDonald's.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Стачката е насрочена да започне в събота в 01:00 ч. местно време
Само в Китай продукцията е генерирала 56,1 милиона
Цените са по-висока в големите търговски обекти и по-ниска в малките магазини