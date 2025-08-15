1 USD
Свят McDonald’s премахва два класически бургера от менюто си

McDonald’s премахва два класически бургера от менюто си

bTV Бизнес екип

Компанията цели да освежи менюто си

McDonald’s тихомълком премахна два класически бургера – включително един, който потребителите определяха като „най-доброто нещо в менюто“.

Гигантът за бързо хранене е потвърдил пред The Sun, че Bacon Double Cheeseburger и Bacon Mayo Chicken са премахнати от менюто. И двата бургера спират да фигурират в менюто през май заедно с обичания от много хора троен чийзбургер.

Bacon Double Cheeseburger бе сред любимците на клиентите още от въвеждането си през 2018 г. При първото си представяне той струваше едва 1,99 долара, а последно цената му достигаше 2,89 долара.

Бургерът с 510 калории включваше две сочни телешки кюфтета, два слоя сирене, пушен бекон Applewood, кисели краставички, нарязан лук, кетчуп и горчица – комбинация, която го правеше истинска класика в менюто на веригата.

Bacon Mayo Chicken всъщност представляваше класическия бургер с майонеза и пиле, но с добавен бекон. Той съдържаше хрупкаво панирано пиле с маруля и студена майонеза в меко хлебче.

„Винаги освежаваме менюто си, като мислим за нашите клиенти, за да го поддържаме свежо и вълнуващо“, заяви представител на McDonald's.

