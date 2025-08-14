1 USD
БГ Бизнес Българската икономика с ръст от 3,1% за второто тримесечие на годината

Българската икономика с ръст от 3,1% за второто тримесечие на годината

bTV Бизнес екип

Брутната добавена стойност нараства с 2,5%

През второто тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,1% спрямо второто тримесечие на предходната година и с 0,7% спрямо първото тримесечие на 2025 г. според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност нараства с 2,5% по сезонно изгладени данни.

Бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 6.7%, а крайното потребление регистрира ръст от 6,5% спрямо второто тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 4,9% и с 0,6%.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2025 г. БВП в номинално изражение достига 51 691,7 млн. лева. Реализираната добавена стойност е 44 850,4 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - с 80%, което в стойностно изражение възлиза на 41 329.0 млн. лева. Бруто капиталообразуването е 9 896.6 млн. лв. и заема 19,1% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

