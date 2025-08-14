След сделката за милиарди с MGM: Безос иска Лаура да е следващото момиче на Бонд

Следващата глава от поредицата ще се казва „Бонд 26“

Само седмици след като се ожени на звездна сватба във Венеция, стана ясно, че основателят на Amazon Джеф Безос настоява новата му съпруга Лорън Санчес да получи роля в предстоящия рестарт на Джеймс Бонд, въпреки минималния ѝ актьорски опит.

Безос наскоро придоби MGM Studios като част от сделка за 8,5 милиарда долара и сега има влияние и контрол върху ръководството на основния франчайз на студиото,

включително и върху поредицата Джеймс Бонд. Придобиването на MGM от Безос доведе до огромна библиотека от класически заглавия под шапката на Amazon,

включително франчайзи като Джеймс Бонд, Роки и „Разказът на прислужницата“, пише The Economic Times.

Докато ръководителите на Amazon преди това са заявявали, че уважават наследството на Бонд и възнамеряват да запазят кинематографичната му традиция, прякото участие на Безос в творческите решения сега е под засилен контрол. Многобройни източници и доклади съобщават, че Безос е изразил интерес към позиционирането на Санчес за роля в „Бонд 26“. „Той е обсебен. Това не е просто кастинг за фентъзи актьори, Джеф я иска на екрана, точка.“, коментира неназован източник, част отпродукцията.

Лорън Уенди Санчес Безос е американски филантроп, лицензиран пилот и бивш радио-телевизионен журналист. Тя стана известна като съводеща на „Добър ден в Лос Анджелис“, водеща на „Новини в десет“ на Fox 11 и специален кореспондент на „Екстра“, като същевременно често гостува в национални токшоута.

През 2016 г. основава Black Ops Aviation, компания за продуцентска дейност във въздуха, съчетавайки медийния си опит с уменията си на пилот на хеликоптер.

Детската ѝ книга от 2024 г. „Мухата, която полетя в космоса“ се превръща в бестселър на New York Times, а през 2025 г. тя лети на борда на Blue Origin NS-31, превръщайки се в една от първите жени журналисти в космоса. Санчес е заместник-председател на Фонда за Земята на Безос, като допринася за големи екологични и климатични инициативи.

Всичко за Бонд 26

Следващата глава от поредицата за Бонд, озаглавена „Бонд 26“, ще бъде режисирана от известния режисьор Дени Вилньов („Дюн“, „Сикарио“) и написана от Стивън Найт („Остри козирки“, „Източни обещания“). След като Даниел Крейг се оттегля от ролята след „Няма време за умиране“ (2021), търсенето на следващия 007 остава централен фокус.

Самият Безос се включи в дебата, публикувайки в X през февруари: „Кого бихте избрали за следващия Бонд?“

Спекулации за кастинга

Актьори, включително Хенри Кавил, Реже-Жан Пейдж, Джейми Дорнан и Тео Джеймс, всички се очертаха като любимци на феновете, за да наследят Крейг. Възможността Санчес да поеме някаква значителна роля обаче предизвика опасения сред някои дългогодишни фенове на поредицата, като критиците се притесняват, че творческите решения може да са продиктувани повече от лично влияние, отколкото от разказване на истории.

