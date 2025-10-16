Круизни пасажери споделят „леко абсурден“, но ефективен трик за пестене на пари по време на ваканция

Ето какво трябва да знаете преди да отидете на пътешествие

Все повече хора откриват, че круизните пътувания са истински лукс — независимо дали става дума за слънчева почивка с Royal Caribbean или зимна скандинавска обиколка с Fred Olsen.

Според проучване на Cruise Trade News и Mail Metro Media, 52% от хората, които никога не са били на круиз, отлагат резервация именно заради високата цена. Още по-показателно е, че 34% от бившите и потенциални пътници смятат, че вече не могат да си позволят подобна почивка.

Скритите разходи на круиза

От пакети за напитки и WiFi до специализирани ресторанти и екскурзии на сушата — допълнителните разходи по време на плаване могат бързо да натрупат сериозна сума. Но има нещо, което никой не иска да му се наложи да плаща извънредно по време на почивка — медицинската помощ, пише Unilad.

Всяко пътуване крие рискове, затова задължително трябва да имате пътна застраховка. Някои пасажери научили това по трудния начин.

В социалните мрежи обаче опитни пътешественици споделят полезен метод за избягване на изненадващи разходи. В дискусия в Reddit един бъдещ пасажер попитал: „Кой е трикът или съветът за круиз, който бихте искали да знаете по-рано?“

Отговорът, който събрал най-много одобрение, бил прост: „Вземете със себе си всяко възможно лекарство без рецепта, за което се сетите.“ „Добавете лепенки, таблетки за гърло, кортикостероиден крем, антибиотичен мехлем, слънцезащитен крем, овлажнител и всякакви други аптечни неща, които може да потрябват,“ посочил един от участниците. Всичко това е изключително скъпо, ако изобщо го намерите на борда!

Друг потребител допълнил, че дори санитарни продукти като превръзки и тампони често липсват на кораба, така че и те трябва да са в багажа.

Оказва се, че този „прекомерен“ подход може да бъде изключително практичен. Един пасажер разказал, че по време на първия си круиз му паднал нокът. „Носех болкоуспокояващи, но раната не спираше да кърви. Отидох в медицинския кабинет, където след два часа прегледи и превръзка ми взеха почти 300 долара!“, разказва той.

А ако все пак се окажете без нужното лекарство — просто попитайте. „Ако ви трябва нещо, което нямате, попитайте във Facebook групата на круиза,“ съветва един потребител. „Със сигурност ще се намери опитен пасажер, който е взел всичко и е готов да помогне, ние се подготвяме точно за такива моменти!“

