Мъж сменя пола си по документи, за да се пенсионира с 5 години по-рано

Toй многократно изразява недоволство от разликата в пенсионната възраст между половете

В Аржентина 59-годишен мъж е променил законно пола си, за да се пенсионира 5 години по-рано. Данъчният служител на име Серхио е заменил последната буква в името си и вече се представя като Серхия, което му дава правото да се пенсионира на 60 години – възрастта, предвидена за жените в страната. За мъжете обаче пенсионната възраст е 65 години. Към момента аржентинското законодателство позволява смяна на пола по документи без нужда от хирургическа интервенция, предава Forbes.

Снимка: iStock

Представителят на отдела за гражданско състояние в провинция Салта, Матиас Асенато, определя случая като типичен пример за злоупотреба със законите. Смята се, че Серхия е взел това решение, за да започне по-рано да получава социални осигуровки, след като преди това многократно е изразявал недоволство от разликата в пенсионната възраст между половете. Въпреки консултациите с юристи, той е избрал административната процедура пред съдебна битка, която би отнела години.

Жените в редица страни продължават да се пенсионират по-рано от мъжете – например в Австрия, Бразилия, Чили и Полша жените се пенсионират на 60, а мъжете на 65. Обединеното кралство наскоро възрастта за пенсиониране беше изравнена на 65 години за двата пола, което предизвика критики, тъй като жените вече губят привилегията си.

В САЩ социалноосигурителната система не поставя различни пенсионни възрасти според пола – вместо това се използва годината на раждане като ориентир. Въпреки това, според проучване от 2015 г., жените напускат трудовия пазар средно на 61,9 години, докато мъжете го правят на 63,9 години. Жените започват да получават социални обезщетения на 62 години, докато само 42% от мъжете го правят на тази възраст.

Защо жените се пенсионират по-рано?

В много страни пенсионната възраст за жените е по-ниска от тази за мъжете, като се отчита ролята им в семейството, включително грижата за деца и възрастни роднини. Освен това, жените по-често прекъсват или съкращават трудовия си път заради семейни ангажименти, което води до по-ранно пенсиониране.

