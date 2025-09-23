Откога връщането на ресто ще става в евро?

В периода на двойно обозначаване цените на стоките и услугите ще бъдат посочвани едновременно в левове и евро

От 1 януари 2026 България официално ще стане част от Еврозоната и това поражда редица въпроси у гражданите. То ще доведе до промени в ежедневието и финансите на гражданите. Един от основните процеси, свързани с тази промяна, е превалутирането. Новата валута ще повлияе на плащанията, управлението на лични финанси и откриването на банкови сметки.

Как ще се извършва превалутирането?

Превалутирането представлява процесът на замяна на паричната единица, в която е изразена дадена сума или стойност – от български лев в евро. То се извършва по официалния фиксиран курс и съгласно правилата, определени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. Това важи за всички цени, депозити, кредити, финансови инструменти и други парични стойности. Според официалната страница за приемане на еврото в Република България, при самото изчисление левовата стойност се разделя на пълната числова стойност на курса, представена с шест знака (включително пет цифри след десетичната запетая), без да се допуска закръгляване или съкращаване на този курс.

След като стойността се изчисли, получената сума в евро се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се прави по стандартно математическо правило – ако третият знак след десетичната запетая е под 5, вторият знак остава непроменен; ако е 5 или повече, вторият знак се увеличава с една единица. Изключения от това правило се допускат само ако българското законодателство или нормативни актове на Европейския съюз изискват друго ниво на закръгляване.

В каква валута ще ви връщат рестото?

В периода на двойно обращение (януари 2026 г.) търговецът връща рестото изцяло в евро, освен при липса на наличност, когато търговецът може да върне рестото изцяло в левове. В този период при поискване от страна на потребителя търговецът устно информира за паричната стойност на рестото в левове.

Какво са длъжни да направят търговците?

В периода на двойно обозначаване, който започва на 8 август 2025 г. и продължава до 8 август 2026 г., цените на стоките и услугите ще бъдат посочвани едновременно в левове и евро. Те трябва да са ясно и четливо изписани, с еднакъв размер, вид и цвят на шрифта, а до всяка цена трябва да бъде отбелязана и съответната валута. В същия период крайната сума, която клиентът заплаща, също ще се показва и в двете валути на фискалния или системния бон.

През този период търговците са задължени да формират цените си прозрачно и добросъвестно, като всяко повишение трябва да се обосновава с реални икономически фактори, които могат да бъдат проверени от контролни органи. Тези фактори включват промени в разходите за производство, доставка и съхранение, нормативни промени или извънредни обстоятелства като форсмажор. Освен това, големите търговци с оборот над 10 млн. лв. трябва ежедневно да публикуват на сайтовете си информация за цените на ключови стоки от потребителската кошница, а Комисията за защита на потребителите ще ги обобщава и публикува на публичен интернет портал.

