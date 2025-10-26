Мъж, посетил всяка страна по света, разкри къде се е чувствал най-несигурен

Това са местата според него, които трябва да се избягват

Мъж, посетил всяка страна по света, разкри единственото място, където се е чувствал несигурен.

Смята се, че в момента има под 400 души, които са посетили всички 195 страни по света, въпреки че се твърди, че броят им се увеличава. Посещението на всяко кътче на земното кълбо със сигурност носи цял набор от различни преживявания. И е логично някои райони да изглеждат по-несигурни от други.

В Reddit един пътешественик обясни, че има няколко страни, в които се чувства несигурен, но по различни причини.

Например, някои страни имат по-високи нива на престъпност и тероризъм, докато други се считат за по-опасни политически, пише Unilad.

В тема в Reddit, озаглавена „Аз съм един от няколкостотин души, които са били във всяка страна по света“, @SirJackson360 обясни: „Точно както казва заглавието. Тази година, на 40 години, попаднах във всички „признати“ държави (195).“

На въпроса в коя държава се чувства най-несигурен, реддиторът обясни: „Това е трудно за количествено определяне. "Политическа несигуронст усетих в Северна Корея. Чувствах се добре в ежедневието, но бях чувал и ужасяващи истории", казва той.

„Не направих много снимки (извън това, което определено ми беше позволено).“ Имаше и други страни, в които се чувствах несигурен поради престъпност или тероризъм, но определено има много страх да се отиде на някои от тези места, особено с младо семейство, каквото имам сега.“, добавя мъжът.

На потребител на Reddit беше зададен и допълнителен въпрос: „Кои бяха тези „несигурни поради престъпност или тероризъм“ страни?“ Той отговори: „Предимно африкански страни и някои страни от Близкия изток. Йемен, например. Не винаги е било така и йеменският народ е страхотен, но когато се намесят специални интереси, обикновено не е добре за местните хора.

„Други места като Сомалия и Афганистан са места, които също бих казал на хората да избягват. Но истината е, че имаше голяма терористична атака и в САЩ, така че има опасност и добри и лоши хора навсякъде.“

На американците е издадено предупреждение „да не пътуват“ до Йемен – „поради тероризъм, граждански вълнения, престъпност, здравни рискове, отвличания, въоръжени конфликти и противопехотни мини“ и до Сомалия – „поради престъпност, тероризъм, граждански вълнения, здравеопазване, отвличания, пиратство и липса на рутинни консулски услуги“.

Междувременно за Афганистан също е издадено предупреждение „да не пътуват“ „поради граждански вълнения, престъпност, тероризъм, риск от неправомерно задържане, отвличане и ограничени здравни заведения“.

Друг човек, който е пътувал до всички 195 държави, е Дрю Бински, който също разкри в кои държави се е чувствал несигурен.

Във видеоклип, озаглавен „Петте места, където се чувствах най-несигурен като пътешественик“, Дрю разкри кое е мястото, което лично той е намирал за най-страшно за посещение. „Пътувах до всяка страна по света. Ето петте места, където се чувствах най-несигурен. Номер едно е Могадишу, столицата на източноафриканската държава Сомалия. Това място няма правила, няма закони. Присъства Ал-Шабаб, който е клон на Ал Кайда. Всеки път, когато напускате хотела си, трябва да имате конвой отпред и отзад с четирима военни с бронирани жилетки, седнали в камион с огромни АК-47 в ръце, разузнаващи района, преди да тръгнете", разказва мъжът.

„Последния път, когато бях там, посетих приятеля си в хотел Hyatt, който всъщност го нямаше, защото беше нападнат. Просто е много страшно“, добавя той.

