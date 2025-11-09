Мъж купува склад и вътре намира сейф, пълен с 7,5 млн. долара

Собствениците предполагат, че намерените пари са свързани с незаконна дейност

Мъж купува складово помещение за едва 500 долара от звездата на риалити шоуто „Storage Wars“ Дан Дотсън и неочаквано открива вътре сейф, пълен със 7,5 милиона долара в брой. Оказва се, че късметлията е придобил помещението на търг, организиран от аукционната къща на Дотсън — American Auctioneers, която той ръководи още от 1974 г. и в чието телевизионно шоу участва със съпругата си Лора от 2010 г. насам.

Дотсън разказва, че разбрал за находката, когато жена се приближила до него, за да му предаде изненадващата история. Съпругът ѝ работел за новия собственик на помещението и след закупуването му за скромната сума от 500 долара, открил вътре сейф. За разлика от повечето случаи, когато такива сейфове се оказват празни, този крил неочаквано богатство — цели 7,5 милиона долара в брой.

След като новият собственик осъзнал какво е намерил, с него се свързали чрез адвокат хора, които се представили за първоначалните собственици на сейфа, пише Business Insider. Те предложили споразумение — първоначално оферирали 600 000 долара в замяна на останалите пари, но впоследствие удвоили сумата до 1,2 милиона долара. В крайна сметка новият собственик приел предложението и напуснал сделката с печалба от 1,2 милиона долара срещу първоначална инвестиция от едва 500.

Във видеото Лора Дотсън коментира, че не вярва парите да са били „чисти“, и предполага, че находката може да е свързана с незаконна дейност. Съпругът ѝ, Дан, допълва, че самият той не би приел подобно предложение, но напълно разбира решението на новите собственици да се съгласят на споразумение. „7,5 милиона долара са много пари, но и много бягане“, казва той.

Любопитното е, че складът бил изобщо продаден на търг, защото предишните му собственици не били платили дребните наемни такси за него. „Не мисля, че можеш просто да забравиш, че имаш 7,5 милиона долара“, отбелязва Дотсън с усмивка. Съпругата му обаче добавя, че подобни странни истории не са рядкост в техния бизнес: „Хора се местят, влизат в затвора, изчезват — случва се постоянно. Това е съвременният лов на съкровища.“

