Европейски град е обявен за най-релаксиращо място за живеене в света

Ето кои са топ местата в Европа, където стресът е нисък

Не всички градове са шумни, прекалено стимулиращи места, където редовно трябва да се отправяте към парка и да докосвате трева, само за да се чувствате здрави. Всъщност има много такива, които, благодарение на ниските нива на престъпност, добре проектираната инфраструктура и достъпните разходи за живот, са чудесно релаксиращи места за живеене.

Remitly, дигитална финансова услуга, току-що публикува резултатите от проучване, в което е оценила престъпността, здравеопазването и разходите за живот, както и средното време, необходимо за пътуване на 10 км, и средните нива на замърсяване на всяко място, за да определи общ „оценка на стреса“, пише Time out.

Титлата за най-релаксиращ център за живеене в целия свят отиде при холандския град Айндховен. Пътуването на 10 км отнема едва 14 минути и 37 секунди, а градът се гордее с ниски средногодишни нива на замърсяване. В комбинация с приличните оценки за престъпност, разходи за живот и здравеопазване, градът има много нисък резултат за стрес - само 2,34 от 10.

Разположен в южна Холандия, Айндховен не е толкова популярен, колкото други холандски градове като Амстердам и Ротердам, което вероятно допринася за неговите безстресови улици. Той обаче е утвърден център на дизайн, индустрия и изкуство и скоро ще се превърне в дом на втория аванпост на световноизвестния Rijksmuseum.

MU Hybrid Art House и Ton Smits Huis са няколко забележителни места за завладяващо изкуство, но се отправете към Казерне за техните дизайнерски изложби. За да разгледате магазините, Nieuwe Emmasingel, Kleine Berg и Edisonstraat ще предлагат много възможности, а ако търсите добра вечер, Café Wilhelmina, Café 't Rozenknopje и FIFTH са добри места за начало.

Айндховен далеч не беше единственият град в Холандия, който попадна в топ 10: Утрехт се класира на второ място, Гронинген – на пето място (с Трондхайм), а Ротердам се класира на 10-то място. Всъщност, топ 10 се поделя само между пет държави.

Това са 10-те най-релаксиращи града за живеене в света

Айндховен, Холандия

Утрехт, Холандия

Канбера, Австралия

Талин, Естония

Грьонинген, Холандия

Трондхайм, Норвегия

Берген, Норвегия

Порто, Португалия

Бризбейн, Австралия

Ротердам, Холандия

