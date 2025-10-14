Машините се учат от нас, но ние се учим от тях – тези професии не съществуваха преди 10 години

Вижте кои са професиите

Технологията се развива на бързи обороти. Тя отдална е прерастнала от това да бъде просто инструмент. Сега тя предоставя един цял нов терен, на който се създават нови работни места, а статире се трансформират.

Ако в миналото е бил необходим счетоводител с калкулатор и тефтер, днес компаниите търсят анализатор на данни, който може да „чете“ таблици, изразяващи цифри. И това е само един от многото примери. През последните пет години светът буквално роди професии, които преди десетилетие звучаха като научна фантастика.

Новите професии

Снимка: Getty Images/iStock

Инженери по изкуствен интелект, дизайнери на виртуална реалност, специалисти по етично програмиране, обучители на роботизирани системи… Дори терминът „писател на промптове“ – човек, който казва на изкуствения интелект какво да прави – се е превърнал в реална, платена професия.

Интересното е, че новите професии не винаги изискват официално образование, пише Денар.

Много хора се превръщат в „създатели на съдържание“, дигитални маркетолози, мениджъри на социални медии или продуценти на подкасти – професии, които почти никой не предлага в учебниците.

Млад човек може да изгради кариера от вкъщи, с лаптоп и интернет връзка, и да има месечен доход, който е изглеждал невъзможен преди десет години без висше образование.

5 професии, които не са съществували преди 10 години

Снимка: bTV

Според RMIT University това са 5 професии, които едва ли са съществували преди 10 години:

1. UX дизайнер

2. Twitch стриймър

3. VR разработчик

4. Блокчейн инженер

5. Учен, специализиран в големи данни

В същото време традиционните професии се трансформират. Учителите се превръщат в онлайн преподаватели, журналистите – в създатели на мултимедия, а фотографите – в оператори на дронове. Дори занаятчиите вече продават чрез дигитални платформи, а дори и най-обикновеният водопроводчик използва приложение, за да си запазва срещи.

Изглежда, че бъдещето няма да принадлежи на машината, а на човека, който знае как да говори с нея. Или поне да я накара да го слуша. И това е може би най-красивият парадокс на съвремието, че колкото по-дигитализирани ставаме, толкова по-ценно става човешкото в нас.

