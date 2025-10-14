Машините се учат от нас, но ние се учим от тях – тези професии не съществуваха преди 10 години

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Технологията се развива на бързи обороти. Тя отдална е прерастнала от това да бъде просто инструмент. Сега тя предоставя един цял нов терен, на който се създават нови работни места, а статире се трансформират.
Ако в миналото е бил необходим счетоводител с калкулатор и тефтер, днес компаниите търсят анализатор на данни, който може да „чете“ таблици, изразяващи цифри. И това е само един от многото примери. През последните пет години светът буквално роди професии, които преди десетилетие звучаха като научна фантастика.
Инженери по изкуствен интелект, дизайнери на виртуална реалност, специалисти по етично програмиране, обучители на роботизирани системи… Дори терминът „писател на промптове“ – човек, който казва на изкуствения интелект какво да прави – се е превърнал в реална, платена професия.
Интересното е, че новите професии не винаги изискват официално образование, пише Денар.
Много хора се превръщат в „създатели на съдържание“, дигитални маркетолози, мениджъри на социални медии или продуценти на подкасти – професии, които почти никой не предлага в учебниците.
Млад човек може да изгради кариера от вкъщи, с лаптоп и интернет връзка, и да има месечен доход, който е изглеждал невъзможен преди десет години без висше образование.
Според RMIT University това са 5 професии, които едва ли са съществували преди 10 години:
1. UX дизайнер
2. Twitch стриймър
3. VR разработчик
4. Блокчейн инженер
5. Учен, специализиран в големи данни
В същото време традиционните професии се трансформират. Учителите се превръщат в онлайн преподаватели, журналистите – в създатели на мултимедия, а фотографите – в оператори на дронове. Дори занаятчиите вече продават чрез дигитални платформи, а дори и най-обикновеният водопроводчик използва приложение, за да си запазва срещи.
Изглежда, че бъдещето няма да принадлежи на машината, а на човека, който знае как да говори с нея. Или поне да я накара да го слуша. И това е може би най-красивият парадокс на съвремието, че колкото по-дигитализирани ставаме, толкова по-ценно става човешкото в нас.
