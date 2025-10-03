5 професии, които вече не съществуват

Някои изчезват поради напредъка на технологиите

Много професии, които са били често срещани в миналото, вече не съществуват в автобиографиите днес. Някои изчезват поради напредъка на технологиите, докато други са умишлено заменени поради подобрено трудово законодателство. Прегледът на тези предишни работни места може да ви даде известен хумор и перспектива за настоящата ви работа и да ви помогне да разберете как да изберете сигурна област.

Ето кои са 5-те професии, които вече не съществуват, цитирани от Indeed:

1. Събирач на пиявици

Събирачът на пиявици е бил отговорен за извличането на кръвосмучещите червеи от естествената им среда, за да ги използват лекарите. Хората с тази работа са използвали краката на животни или собствените си крака, за да примамват пиявици от потоци и реки.

2. Бематист

В древна Гърция, бематистите са измервали стъпките си, за да изчислят разстоянията. Те често са публикували изчисленията си в книги, в които са изброявани разстоянията между добре познати точки и са доклади за емпирични обичаи и природни открития. Тези позиции са остарели с развитието на технологиите за картографиране и измерване. Днес картографите и инженерите по географски информационни системи (ГИС) измерват разстоянията и изучават пространствените взаимовръзки.

3. Водоносец

В Индия, през 17-ти век, водоносец събирал питейна вода и я носел обратно до село, осигурявайки прясна вода на хора и семейства. С развитието на тръбопроводните системи и тяхното превръщане в по-разпространено, обаче, работата отминала.

4. Номенклатор

В древен Рим номенклаторът е съобщавал имената на хора или гости, посещаващи работодателя им . Политиците в Рим, особено, често са наемали номенклатори. Тези номенклатори са шепнели имената на гости или хора, докато са се приближавали по време на политически митинги, за да помогнат на политика да изглежда знаещ и приятен.

5. Лектор

В началото на 20-ти век фабриките са наемали лектор, който да чете книги или вестници на глас, за да забавлява служителите. Лекторът често е стоял или седял на повдигната повърхност, докато е чел новините, за да може цялата фабрика да ги чуе.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN