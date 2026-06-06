Най-скъпите острови, купени от частни лица

Лукс за милиони

В света на ултрабогатите притежанието на яхта, частен самолет или имение отдавна не е достатъчно, за да впечатли. За най-заможните предприемачи, инвеститори и знаменитости върхът на лукса е собствен остров – символ на абсолютна независимост, престиж и финансова мощ.

През последните десетилетия редица милиардери и известни личности инвестираха стотици милиони долари в частни острови, превръщайки ги в ексклузивни убежища, туристически комплекси или дългосрочни инвестиционни активи. Някои от тези сделки остават сред най-скъпите в историята на пазара за недвижими имоти.

Ланай - островът на Лари Елисън

Сред най-впечатляващите придобивки е покупката на близо 98% от хавайския остров Ланай от съоснователя на Oracle Лари Елисън. През 2012 г. той придобива острова за приблизително 300 млн. долара.

Ланай е шестият по големина остров в архипелага на Хаваите и разполага с луксозни курорти, голф игрища, жилищни комплекси и собствена инфраструктура. След придобиването Елисън инвестира още стотици милиони долари в развитието на устойчив туризъм и модерни технологии за управление на ресурсите.

Некър Айлънд - емблемата на Ричард Брансън

През 1978 г. основателят на Virgin Group Ричард Брансън купува остров Некър в British Virgin Islands за около 180 000 долара. Макар първоначалната цена да изглежда ниска спрямо днешните стандарти, инвестициите за превръщането му в един от най-луксозните частни курорти в света надхвърлят десетки милиони долари.

Днес островът е предпочитана дестинация за знаменитости, корпоративни събития и сватби на милионери.

Муша Кей - карибският рай на Дейвид Копърфийлд

Известният илюзионист Дейвид Копърфийлд придобива архипелаг от 11 острова на Бахамите, известен като Musha Cay. Според различни оценки инвестицията му надхвърля 50 млн. долара.

Комплексът предлага ултралуксозно настаняване за ограничен брой гости и може да бъде нает само изцяло, като цените достигат стотици хиляди долари седмично.

Блекадор Кей - екологичният проект на Леонардо ди Каприо

През 2005 г. Леонардо ди Каприо купува остров Blackadore Caye край бреговете на Белиз за около 1,75 млн. долара. Макар цената да е значително по-ниска от други подобни сделки, проектът привлича внимание с амбицията си да създаде един от първите изцяло устойчиви луксозни курорти в света.

Идеята е островът да съчетава висок клас туризъм с възстановяване на местните екосистеми и опазване на природните ресурси.

Скорпиос – гръцката перла за над 150 млн. долара

Легендарният остров Скорпиос, свързан с фамилията на гръцкия магнат Аристотел Онасис, преминава в ръцете на руската милиардерка Екатерина Риболовлева през 2013 г. Сделката е оценена на около 153 млн. долара.

Скорпиос остава една от най-престижните частни собствености в Средиземноморието, а новите собственици инвестират значителни средства в развитието му като ексклузивна туристическа дестинация.

Защо милиардерите купуват острови?

Освен демонстрация на богатство, частните острови все по-често се разглеждат като инвестиционни активи. Ограниченото предлагане, високата степен на уединение и възможността за развитие на луксозни туристически проекти превръщат подобни имоти в ценен ресурс.

Нараства и интересът към острови, които могат да бъдат развивани като устойчиви общности с автономно производство на енергия, собствени водоснабдителни системи и модерна дигитална инфраструктура.

В свят, в който най-ценният ресурс за богатите често е личното пространство, частният остров се превръща не просто в луксозен имот, а в символ на абсолютна независимост. А когато става дума за милиардерите, цената рядко е решаващ фактор.