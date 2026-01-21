Майката на едно от децата на Мъск заведе дело срещу xAI заради фалшиви изображения

Сейнт Клер и Мъск са имали публични конфликти и преди

Ашли Сейнт Клер, майка на едно от децата на Илон Мъск, е завела дело срещу неговата компания xAI в сряда, като твърди, че чатботът с изкуствен интелект Grok е създавал сексуално откровени deepfake изображения на нея без нейното съгласие. В иска, подаден в Ню Йорк, се посочва, че продуктът Grok използва генеративен изкуствен интелект, за да „съблича хора“.

Снимка: Getty Images

Делото е заведено, след като xAI потвърди, че Grok вече няма да редактира „изображения на истински хора с разголени дрехи“ в социалната платформа X, след силна обществена реакция. Тя последва разкрития, че чатботът е изпълнявал заявки за генериране на фалшиви голи изображения на възрастни, а в някои случаи и на деца, предава CNN.

В иска си 27-годишната Сейнт Клер, писателка и политически коментаторка, твърди, че през този месец Grok е създал и разпространил „безброй сексуално насилствено, интимно и унизително фалшиво съдържание“ за нея по искане на потребители. Това се е случвало дори след като тя публично е уведомила Grok, че не е давала съгласие да бъде дигитално „събличана“. В един от описаните случаи потребители на X са открили нейни снимки, на които тя е напълно облечена на 14-годишна възраст, и са поискали от чатбота да я съблече, с което той се е съгласил, според съдебните документи.

xAI не е отговорила на искане за коментар, но в четвъртък компанията е завела собствено дело срещу Сейнт Клер в Тексас за 75 000 долара. Според компанията, като е приела условията за ползване на xAI, тя се е съгласила всички спорове между нея и xAI LLC и нейните филиали да се разглеждат изключително в съдилищата на окръг Тарант, Тексас.

Снимка: gettyimages

Адвокатът ѝ Кари Голдбърг остро разкритикува тази реакция в имейл до CNN, като заяви, че никога не е виждала ответник да съди някого за това, че го е уведомил за намерението си да потърси правата си по съдебен път. По думите ѝ, онлайн малтретирането е отразено и в правната стратегия на xAI, а всяка юрисдикция би признала, че чрез създаването на неконсултативни сексуално експлицитни изображения на момичета и жени, xAI представлява обществено неудобство и продуктът ѝ не е сравнително безопасен.

В сряда Илон Мъск заяви в публикация в X, че не е запознат с генерирани от Grok изображения на голи непълнолетни и че броят им е „буквално нула“. Той добави, че Grok ще отказва да създава каквото и да било незаконно, тъй като основният му оперативен принцип е да спазва законите на всяка държава или щат. Междувременно Сейнт Клер настоява за съдебен процес с жури и обезщетение, като твърди, че е преживяла емоционален стрес и загуба на личен живот.

Сейнт Клер и Мъск са имали публични конфликти и преди, а по-рано тази седмица Мъск написа в X, че възнамерява да поиска пълно попечителство над общото им дете. В сряда Сейнт Клер се включи в предаването на Ерин Бърнет по CNN, за да говори за сексуално откровените deepfake изображения, които според нея Grok е създал. Тя заяви, че в момента няма реални последствия и че xAI не предприема достатъчно мерки, за да спре подобно поведение в голям мащаб, като подчерта, че добавянето на защити след вече нанесена вреда не е истинска безопасност, а просто контрол на щетите.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN