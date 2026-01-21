BGN → EUR
Последвайте ни
Свят Майката на едно от децата на Мъск заведе дело срещу xAI заради фалшиви изображения

Майката на едно от децата на Мъск заведе дело срещу xAI заради фалшиви изображения

bTV Бизнес екип

Сейнт Клер и Мъск са имали публични конфликти и преди

Ашли Сейнт Клер, майка на едно от децата на Илон Мъск, е завела дело срещу неговата компания xAI в сряда, като твърди, че чатботът с изкуствен интелект Grok е създавал сексуално откровени deepfake изображения на нея без нейното съгласие. В иска, подаден в Ню Йорк, се посочва, че продуктът Grok използва генеративен изкуствен интелект, за да съблича хора“.

Снимка: Getty Images

Делото е заведено, след като xAI потвърди, че Grok вече няма да редактира изображения на истински хора с разголени дрехи“ в социалната платформа X, след силна обществена реакция. Тя последва разкрития, че чатботът е изпълнявал заявки за генериране на фалшиви голи изображения на възрастни, а в някои случаи и на деца, предава CNN.

В иска си 27-годишната Сейнт Клер, писателка и политически коментаторка, твърди, че през този месец Grok е създал и разпространил безброй сексуално насилствено, интимно и унизително фалшиво съдържание“ за нея по искане на потребители. Това се е случвало дори след като тя публично е уведомила Grok, че не е давала съгласие да бъде дигитално събличана“. В един от описаните случаи потребители на X са открили нейни снимки, на които тя е напълно облечена на 14-годишна възраст, и са поискали от чатбота да я съблече, с което той се е съгласил, според съдебните документи.

xAI не е отговорила на искане за коментар, но в четвъртък компанията е завела собствено дело срещу Сейнт Клер в Тексас за 75 000 долара. Според компанията, като е приела условията за ползване на xAI, тя се е съгласила всички спорове между нея и xAI LLC и нейните филиали да се разглеждат изключително в съдилищата на окръг Тарант, Тексас.

Снимка: gettyimages

Адвокатът ѝ Кари Голдбърг остро разкритикува тази реакция в имейл до CNN, като заяви, че никога не е виждала ответник да съди някого за това, че го е уведомил за намерението си да потърси правата си по съдебен път. По думите ѝ, онлайн малтретирането е отразено и в правната стратегия на xAI, а всяка юрисдикция би признала, че чрез създаването на неконсултативни сексуално експлицитни изображения на момичета и жени, xAI представлява обществено неудобство и продуктът ѝ не е сравнително безопасен.

В сряда Илон Мъск заяви в публикация в X, че не е запознат с генерирани от Grok изображения на голи непълнолетни и че броят им е буквално нула. Той добави, че Grok ще отказва да създава каквото и да било незаконно, тъй като основният му оперативен принцип е да спазва законите на всяка държава или щат. Междувременно Сейнт Клер настоява за съдебен процес с жури и обезщетение, като твърди, че е преживяла емоционален стрес и загуба на личен живот.

Богатството на Илон Мъск достигна почти 800 млрд. долара

Сейнт Клер и Мъск са имали публични конфликти и преди, а по-рано тази седмица Мъск написа в X, че възнамерява да поиска пълно попечителство над общото им дете. В сряда Сейнт Клер се включи в предаването на Ерин Бърнет по CNN, за да говори за сексуално откровените deepfake изображения, които според нея Grok е създал. Тя заяви, че в момента няма реални последствия и че xAI не предприема достатъчно мерки, за да спре подобно поведение в голям мащаб, като подчерта, че добавянето на защити след вече нанесена вреда не е истинска безопасност, а просто контрол на щетите.  

