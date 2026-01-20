Богатството на Илон Мъск достигна почти 800 млрд. долара

По-рано този месец xAI Holdings на Мъск привлече 20 милиарда долара от частни инвеститори

Илон Мъск добави 62 милиарда долара към състоянието си, след като частни инвеститори повече от удвоиха оценката на неговата компания за изкуствен интелект и социални медии до 250 милиарда долара. Той е на крачка да стане първият човек с нетно богатство от 800 милиарда долара. По-рано този месец xAI Holdings на Мъск привлече 20 милиарда долара от частни инвеститори при оценка от 250 милиарда долара, потвърди Forbes.

Снимка: EPA/Reuters

Това представлява значително увеличение спрямо оценката от 113 милиарда долара, която Мъск обяви, когато миналия март обедини своя стартъп за изкуствен интелект xAI с компанията за социални медии X (бивш Twitter). Според изчисления на Forbes, сделката е повишила стойността на 49%-ния дял на Мъск в xAI Holdings с 62 милиарда долара, до 122 милиарда долара. С това нетното състояние на Мъск достигна рекордните 780 милиарда долара, според списъка на милиардерите в реално време на Forbes.

Други известни инвеститори в xAI, които също се възползваха от ръста, са принц Алуалид бин Талал Алсауд от Саудитска Арабия, един от първите инвеститори в Twitter, съоснователят на Twitter Джак Дорси и съоснователят на Oracle Лари Елисън, които са допринесли с 1 милиард долара за придобиването на Twitter от Мъск за 44 милиарда долара през 2022 г. Forbes оценява, че принц Алуалид притежава 1,6% дял в xAI Holdings на стойност 4 милиарда долара, което увеличава нетното му богатство до 19,4 милиарда долара. Дорси и Елисън притежават приблизително 0,8% дял, оценен на 2,1 милиарда долара, като съответно увеличават състоянието си до 6 милиарда и 241 милиарда долара.

Снимка: Ройтерс

Мъск вече постигна редица важни етапи в богатството си през последната година. През октомври той стана първият човек с нетно състояние от 500 милиарда долара, след като цената на акциите на Tesla почти се удвои в рамките на пет месеца след обявлението му, че ще се оттегли от поста ръководител на Департамента за ефективност на правителството (DOGE) на президента Тръмп, за да се фокусира върху Tesla. На 15 декември Мъск стана първият човек с богатство от 600 милиарда долара, след като частни инвеститори оцениха SpaceX на 800 милиарда долара, в сравнение с 400 милиарда долара през август. Четири дни по-късно, след решение на Върховния съд на Делауеър относно опциите му върху акции на Tesla, Мъск стана първият човек с богатство от 700 милиарда долара.

Въпреки това, Tesla остава вторият най-ценен актив на Мъск, след 42%-ния му дял в SpaceX, оценяван на 336 милиарда долара. В допълнение към опциите върху акции на Tesla, той притежава и 12% от обикновените акции на компанията, с което общата стойност на активите му в Tesla достига 307 милиарда долара.

Състоянието на Мъск е с рекордните 510 милиарда долара по-голямо от това на втория най-богат човек в света, съоснователя на Google Лари Пейдж, чийто капитал се оценява на 270 милиарда долара. Само Лари Елисън някога е достигал богатство от 400 милиарда долара, но то не е траяло дълго. След като достигна този етап, състоянието му е намаляло със 159 милиарда долара, спускайки го от №2 на №5 в списъка на милиардерите на Forbes. Стойността на дела на Мъск в xAI Holdings надвишава целия капитал на 16-ия най-богат човек в света, Майкъл Блумбърг, оценяван на 109 милиарда долара.

