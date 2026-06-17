МАЕ рязко понижи прогнозата си за търсенето на петрол през 2026 г.

Според новите оценки потреблението ще намалее с 1,1 милиона барела дневно

Последиците от войната в Близкия изток продължават да оказват силно влияние върху световните петролни пазари, а значително възстановяване се очаква едва през 2027 г., посочва Международната агенция за енергията (МАЕ) в най-новия си месечен доклад, цитирана от Франс прес.

Агенцията рязко понижи прогнозата си за световното търсене на суров петрол през 2026 г. Според новите оценки потреблението ще намалее с 1,1 милиона барела дневно, което е почти три пъти по-голям спад спрямо прогнозата от предходния месец. Тогава МАЕ все още очакваше пазарът да започне да се нормализира още през юни.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2026 г. доставките на петрол са намалели с близо 5 на сто на годишна база заради по-високите цени на горивата и продължаващите затруднения в доставките. Причина за това е конфликтът в Близкия изток, който избухна в края на февруари и доведе до блокиране на Ормузкия проток – маршрут, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол.

Според МАЕ това би било първото тримесечно понижение на доставките от 2020 г.

Въпреки отслабването на търсенето световните петролни запаси продължават да се свиват с рекордни темпове. Най-силно е изчерпването на резервите в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), където наличностите са достигнали най-ниските си равнища от 1990 г.

Основната причина е още по-силното ограничаване на предлагането. През май световният добив е спаднал до 94,5 милиона барела дневно, което е с 12,5 на сто под нивата отпреди началото на войната.

В резултат на това регистрираните световни запаси са намалели с близо 220 милиона барела през април и май.

„По-нататъшни спадове през следващите месеци могат да понижат световните запаси до исторически ниски нива, преди балансът на пазара да се обърне към излишък към края на годината“, се посочва още в доклада.

В опит да стабилизират пазарите през март 32-те страни членки на МАЕ обявиха координирано освобождаване на 426 милиона барела от стратегическите си резерви - над една трета от тях, което бе безпрецедентна мярка.

Споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта и възстановяването на трафика през Ормузкия проток „отваря възможност за възстановяване на износа от Близкия изток“, отчита МАЕ.

Въпреки това агенцията предупреждава, че остават „оперативни и политически ограничения“, които продължават да създават рискове за перспективите и не очаква значително възстановяване нито на търсенето, нито на предлагането преди 2027 г.

Изпълнителният директор на Международната агенция за енергията Фатих Бирол призова вчера за „пълно и безусловно отваряне на Ормузкия проток“, за да се намали напрежението върху глобалната енергийна система, която вече принуждава засегнатите страни да преразглеждат своите политики, припомня АФП.

„Дори ако се върнем към предишните цени, тази криза предизвика шокови вълни в световната енергийна система“, посочва той. „Тя (кризата) вече принуждава страните да преразгледат своята енергийна политика, стратегия, избори и партньори“, заяви Бирол.

За 2027 г. МАЕ очаква умерено увеличение на търсенето (около 2 милиона барела дневно), но по-силен ръст на предлагането (ръст от 8 милиона барела дневно), което би могло да осигури „облекчение“ за пазарите и възможност за възстановяване на петролните запаси, предаде БТА.