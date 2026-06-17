×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1594 BGN
Петрол
76.97 $/барел
Bitcoin
$66,199.1
Последвайте ни
1 USD
1.1594 BGN
Петрол
76.97 $/барел
Bitcoin
$66,199.1
Свят Популярна верига за пици, оттеглила се от България, се продава за 2,7 млрд. долара

Популярна верига за пици, оттеглила се от България, се продава за 2,7 млрд. долара

bTV Бизнес екип

Марката напуска българския пазар през 2011 година

Yum! Brands обяви продажбата на затруднената си верига Pizza Hut в сделка на обща стойност 2,7 милиарда долара. Частната инвестиционна компания LongRange Capital ще придобие марката извън континентален Китай за 1,5 милиарда долара, докато Yum China Holdings ще поеме операциите в континентален Китай срещу 1,2 милиарда долара, предава ВВС

Главният изпълнителен директор на Yum! Brands Крис Търнър заяви, че под управлението на LongRange и Yum China Holdings, Pizza Hut ще бъде в по-добра позиция за бъдещ растеж, тъй като новите собственици ще внесат задълбочен опит в ресторантьорския сектор.

Снимка: iStock

Решението идва след продължителен период на затруднения за Pizza Hut – марка, която отдавна е символ на непринуденото хранене в САЩ. Сред основните причини за спада са засилената конкуренция, които намаляват цените си, за да привлекат клиенти. Допълнително натиск оказват и средноголеми регионални вериги, както и бързото разрастване на платформите за доставка от трети страни, които увеличават избора на потребителите и отслабват доминацията на Pizza Hut.

Какво е историята на веригата? 

Pizza Hut е основана през 1958 г. от двама братя в Уичита, Канзас. През 1977 г. компанията е придобита от PepsiCo, а през 1997 г. преминава към структурата на днешната Yum! Brands. Крис Търнър отбелязва, че марката е една от най-емблематичните в ресторантьорския свят и компанията се гордее с ролята ѝ в развитието на групата.

Pizza Hut също така премина през трудности и на други пазари. Например Yum! Brands придоби британските ѝ операции през октомври миналата година, след като компанията DC London Pie, която управляваше ресторантите за хранене на място, изпадна в несъстоятелност. Финансовият срив доведе до затваряне на 68 обекта и риск за над 1200 работни места, като около 64 ресторанта бяха спасени чрез сделка.

Чрез продажбата на останалата част от затрудненото подразделение Yum! Brands цели да оптимизира фокуса и ресурсите си върху основните си марки. Очаква се сделките с LongRange Capital и Yum China Holdings да бъдат финализирани през третото тримесечие на 2026 г., при условие че получат всички необходими регулаторни одобрения.

Най-скъпата пица в света струва повече от 11 000 евро: Ето с какво се приготвя

Pizza Hut в България

Pizza Hut има присъствие и в България. Марката навлиза на пазара през 1995 г., като една от първите международни вериги в страната, с концепция, която изпреварва времето си. По-късно, след напускането ѝ през 2011 г., тя затваря обектите си в София и спира доставките, като напуска пазара напълно. През същата година затваря 16 обекта и съкращава около 180 служители в региона.  

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

В този европейски квартал наемът е по-евтин от кафе в София
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Още 13 маршрута от София: До кои нови дестинации ще лети Wizz Air през лятото на 2026 г.?
Стефани Боова

Стефани Боова

Какво се случва с общия имот след развод?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата