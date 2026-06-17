Популярна верига за пици, оттеглила се от България, се продава за 2,7 млрд. долара

Марката напуска българския пазар през 2011 година

Yum! Brands обяви продажбата на затруднената си верига Pizza Hut в сделка на обща стойност 2,7 милиарда долара. Частната инвестиционна компания LongRange Capital ще придобие марката извън континентален Китай за 1,5 милиарда долара, докато Yum China Holdings ще поеме операциите в континентален Китай срещу 1,2 милиарда долара, предава ВВС.

Главният изпълнителен директор на Yum! Brands Крис Търнър заяви, че под управлението на LongRange и Yum China Holdings, Pizza Hut ще бъде в по-добра позиция за бъдещ растеж, тъй като новите собственици ще внесат задълбочен опит в ресторантьорския сектор.

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Решението идва след продължителен период на затруднения за Pizza Hut – марка, която отдавна е символ на непринуденото хранене в САЩ. Сред основните причини за спада са засилената конкуренция, които намаляват цените си, за да привлекат клиенти. Допълнително натиск оказват и средноголеми регионални вериги, както и бързото разрастване на платформите за доставка от трети страни, които увеличават избора на потребителите и отслабват доминацията на Pizza Hut.

Какво е историята на веригата?

Pizza Hut е основана през 1958 г. от двама братя в Уичита, Канзас. През 1977 г. компанията е придобита от PepsiCo, а през 1997 г. преминава към структурата на днешната Yum! Brands. Крис Търнър отбелязва, че марката е една от най-емблематичните в ресторантьорския свят и компанията се гордее с ролята ѝ в развитието на групата.

Pizza Hut също така премина през трудности и на други пазари. Например Yum! Brands придоби британските ѝ операции през октомври миналата година, след като компанията DC London Pie, която управляваше ресторантите за хранене на място, изпадна в несъстоятелност. Финансовият срив доведе до затваряне на 68 обекта и риск за над 1200 работни места, като около 64 ресторанта бяха спасени чрез сделка.

Чрез продажбата на останалата част от затрудненото подразделение Yum! Brands цели да оптимизира фокуса и ресурсите си върху основните си марки. Очаква се сделките с LongRange Capital и Yum China Holdings да бъдат финализирани през третото тримесечие на 2026 г., при условие че получат всички необходими регулаторни одобрения.

Pizza Hut в България

Pizza Hut има присъствие и в България. Марката навлиза на пазара през 1995 г., като една от първите международни вериги в страната, с концепция, която изпреварва времето си. По-късно, след напускането ѝ през 2011 г., тя затваря обектите си в София и спира доставките, като напуска пазара напълно. През същата година затваря 16 обекта и съкращава около 180 служители в региона.