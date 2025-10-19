Обир в Лувъра: Каква е стойността на откраднатите бижута?

Грабежът е отнел седем минути

Лувърът е поредната жертва на обири на произведения на изкуството в цяла Франция. Миналия месец крадци откраднаха злато на стойност 600 000 евро от Природонаучния музей в Париж.

Известният музей е ограбен тази сутрин, малко след откриването си за посетители. За щастие няма пострадали, а на място веднага е пристигнала полицията, съобщи министърът на културата на Франция Рашида Дати, цитирано от BBC.

Каква е стойността на бижутата?

Снимка: Reuters

Според информация от Министерството на вътрешните работи и Министерството на културата, извършителите са откраднали бижута с „неоценима културна и историческа стойност“, която далеч надвишава пазарната им цена. В официално изявление музеят остава временно затворен по „изключителни причини“. Грабежът е отнел седем минути.

Предметите в Лувъра са по същество безценни и не може да им бъде присвоена единна пазарна стойност, тъй като са уникални културни съкровища и не са за продажба. Оценките за стойността на колекцията обаче варират, като един източник предполага минимална стойност от поне 45,5 милиарда долара, докато друг спекулира с максимална стойност от трилион долара, отбелязвайки, че всяка оценка е фентъзи игра, защото предметите биха били незаменими на пазара. Например, Мона Лиза се счита за безценна и не се продава, въпреки че се предполага, че застрахователната ѝ стойност е 850 милиона долара.

Девет безценни предмета от епохата на Наполеон

Снимка: Reuters

Френското издание Le Parisien, позовавайки се на източници от разследването, съобщава, че крадците са задигнали девет предмета от колекцията бижута на Наполеон и императрицата Жозефина, сред които огърлица, брошка и тиара. Според първоначалните данни извършителите са били напълно маскирани и са проникнали в музея от страната на сградата, обърната към река Сена, където в момента се извършват строителни дейности.

Те са използвали товарен асансьор, за да достигнат директно до изложбената зала в Галерия „Аполон“, където се намират някои от най-ценните експонати на музея.

Какви бижута има в Лувъра?

Оцелелите френски коронни бижута, главно набор от исторически корони, диадеми и парюри, са изложени главно в Галерия „Аполон“ на Лувъра, най-големият музей на Франция и бивш кралски дворец, заедно с диаманта „Регент“, диаманта „Санси“ и 105-каратовия (21,0 г) червен шпинел от Кот дьо Бретан.

Лувърът е не само една от най-посещаваните туристически забележителности в Париж, но и един от най-значимите музеи в света. Дом на шедьоври като Мона Лиза и Венера Милоска, той пази безценни произведения на изкуството от хилядолетия история.

