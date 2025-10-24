1 USD
Свят Луксозният гигант LVMH обмисля продажбата на дял в компанията на известна певица

Луксозният гигант LVMH обмисля продажбата на дял в компанията на известна певица

Свят

bTV Бизнес екип

Пазарът на козметика в момента претърпява големи сътресения

Луксозният конгломерат LVMH обмисля до продаде своя дял от 50% в бранда Fenty Beauty. LVMH е съсобственик заедно с известната певица и предприемач Риана, съобщава Reuters.

Три източника съобщават, че компанията работи с инвестиционната банка Evercore по планираната продажба.

През 2017 г. Робин Риана Фенти, с подкрепата на инкубатора за красота Kendo Brands на LVMH, стартира марката Fenty Beauty. Според източници, LVMH и Риана притежават по половината от компанията.

Снимка: Getty Images

Fenty Beauty, генерира около 450 милиона долара продажби през 2024 г., може да струва между 1 и 2 милиарда долара, според два източника.

Gucci продава известната си марка за парфюми

Родената в Барбадос Риана, която също така притежава марката за бельо Savage X Fenty, основава Fenty Beauty с цел да създаде линия грим, съобразена с широк спектър от тонове и типове кожа – включително тъмнокожи, латиноамерикански и азиатски жени.

Снимка: Getty Images/Instagram

Продуктите, които включват грим, грижа за кожата, грижа за косата и парфюм, се продават в магазините за козметика Sephora и на онлайн платформата Amazon.

Малки удоволствия, вместо големи покупки: Какво означава

Пазарът на козметика в момента претърпява големи сътресения. Най-големият конкурент на LVMH, френският конгломерат Kering, също продава козметичния си бизнес на L'Oreal за около четири милиарда евро в опит да намали дълга си.

