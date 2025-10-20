Gucci продава известната си марка за парфюми

iPhone 17 отчита с 14% по-добри продажби от предходните си модели
Базовата версия на iPhone 17 е отбелязала почти двойно увеличение на продажбите в Китай
Продажбата е значителна стъпка към намаляване на нетния дълг на компанията
Френската луксозна група Kering, собственик на Gucci, заяви, че ще продаде козметичния си бизнес, парфюмната линия Creed, на L'Oreal. Сделката е на стойност 4,6 милиарда долара, съобщава Reuters.
Компаниите оцениха сделката на общо четири милиарда евро, при условие че бъде одобрена от регулаторните органи, а плащането се очаква през първата половина на 2026 г.
„Чрез Creed ще се утвърдим като един от водещите играчи на бързо растящия пазар на нишови парфюми“, каза главният изпълнителен директор на L'Oreal Николас Хиеронимус.
Прогнозите са, че приходите в сектора ще достигнат 266 млрд. долара до 2028 г.
Услугата е достъпна първоначално само за платени абонати