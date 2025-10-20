Gucci продава известната си марка за парфюми

Продажбата е значителна стъпка към намаляване на нетния дълг на компанията

Френската луксозна група Kering, собственик на Gucci, заяви, че ще продаде козметичния си бизнес, парфюмната линия Creed, на L'Oreal. Сделката е на стойност 4,6 милиарда долара, съобщава Reuters.

Снимка: iStock

Съгласно сделката, френският козметичен гигант L'Oreal ще придобие парфюмната линия Creed на Kering, както и правата за разработване на парфюми и козметични продукти под модните марки на Kering Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga, по силата на 50-годишен ексклузивен лиценз.

Лицензът за ароматите Gucci в момента се държи от Coty и новият 50-годишен договор с L'Oreal ще влезе в сила, когато той изтече, като анализаторите смятат, че това ще стане през 2028 г. Продажбата е значителна стъпка към намаляване на нетния дълг на Kering, който в края на юни възлизаше на 9,5 милиарда евро, в допълнение към 6 милиарда евро дългосрочни лизингови задължения, което предизвика безпокойство сред инвеститорите.

Компаниите оцениха сделката на общо четири милиарда евро, при условие че бъде одобрена от регулаторните органи, а плащането се очаква през първата половина на 2026 г.

Снимка: iStock

„Чрез Creed ще се утвърдим като един от водещите играчи на бързо растящия пазар на нишови парфюми“, каза главният изпълнителен директор на L'Oreal Николас Хиеронимус.

