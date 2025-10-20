1 USD
1.67437 BGN
Петрол
61.09 $/барел
Bitcoin
$110,648.0
Последвайте ни
1 USD
1.67437 BGN
Петрол
61.09 $/барел
Bitcoin
$110,648.0
Свят Gucci продава известната си марка за парфюми

Gucci продава известната си марка за парфюми

Свят

bTV Бизнес екип

Продажбата е значителна стъпка към намаляване на нетния дълг на компанията

Френската луксозна група Kering, собственик на Gucci, заяви, че ще продаде козметичния си бизнес, парфюмната линия Creed, на L'Oreal. Сделката е на стойност 4,6 милиарда долара, съобщава Reuters. 

Снимка: iStock

Малки удоволствия, вместо големи покупки: Какво означава
Съгласно сделката, френският козметичен гигант L'Oreal ще придобие парфюмната линия Creed на Kering, както и правата за разработване на парфюми и козметични продукти под модните марки на Kering Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga, по силата на 50-годишен ексклузивен лиценз.
 
Лицензът за ароматите Gucci в момента се държи от Coty и новият 50-годишен договор с L'Oreal ще влезе в сила, когато той изтече, като анализаторите смятат, че това ще стане през 2028 г.
 
Продажбата е значителна стъпка към намаляване на нетния дълг на Kering, който в края на юни възлизаше на 9,5 милиарда евро, в допълнение към 6 милиарда евро дългосрочни лизингови задължения, което предизвика безпокойство сред инвеститорите.

Компаниите оцениха сделката на общо четири милиарда евро, при условие че бъде одобрена от регулаторните органи, а плащането се очаква през първата половина на 2026 г.

Снимка: iStock

Спират производството на популярен у нас сапун

„Чрез Creed ще се утвърдим като един от водещите играчи на бързо растящия пазар на нишови парфюми“, каза главният изпълнителен директор на L'Oreal Николас Хиеронимус.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата