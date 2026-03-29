Луксозната авиокомпания пуска маршрути от европейски столици до Малдивите

Удобствата включват разгъващи се бизнес седалки, обслужване и специално меню, приготвено от световноизвестни готвачи

Бутиковата авиокомпания beOnd се стреми да се отличи от многобройните чуждестранни превозвачи на Малдивите, като се фокусира върху пазара на луксозни почивки с изцяло бизнес класа полети. Компанията обяви, че ще стартира нови маршрути, свързващи Лондон и Париж с Малдивите, считано от декември 2026 г., предава Еuronews.

За всеки маршрут са планирани три седмични полета от летище Хийтроу в Лондон и летище Шарл дьо Гол в Париж до международното летище Мале. Полетите ще бъдат нощни и в двете посоки и ще използват самолети Airbus A321. Въпреки това, те няма да бъдат директни и ще включват едно зареждане с гориво и техническо спиране на международното летище Ал Мактум в Дубай.

Новите маршрути до Лондон и Париж допълват вече съществуващите европейски връзки на beOnd, които свързват Малдивите с Мюнхен, Цюрих и Милано. Освен това авиокомпанията планира да увеличи честотата на някои от тези полети – например до Мюнхен от две на четири седмично и до Цюрих от две на пет седмично, като промените влизат в сила от средата на декември 2026 г.

beOnd позиционира себе си като „първата чисто луксозна авиокомпания“, експлоатираща само два самолета – Airbus A321 и A319. Удобствата включват напълно разгъващи се бизнес седалки, първокласно обслужване и специално подбрано меню, приготвено от световноизвестни готвачи и вдъхновено от вкусовете на различните дестинации.

Самолетите са проектирани да бъдат компактни и ексклузивни, с капацитет до 68 пътници в A321. Седалките са с корпуси, проектирани от Ferrari, с фина италианска кожа, а пътниците могат да се възползват от слушалки Beats, VR Apple headsets и iPad Pro таблети вместо вградените екрани. Включена е и услуга за трансфер с частен шофьор.

beOnd се подкрепя от инвестиционната фирма Arabesque и малдивската SIMDI Group, като седалището ѝ е в Дубай, а базата – на Малдивите. Единствената друга авиокомпания в света, предлагаща изцяло бизнес класа, е френската La Compagnie, която оперира до и от Северна Америка.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN