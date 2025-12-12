През 2026 година ще бъде открит тематичен Pokémon парк - ето къде

Една от най-впечатляващите части на комплекса ще бъде пищната Pokémon Forest

През пролетта на 2026 г. Токио ще открие първия си постоянен открит тематичен парк, посветен на Pokémon. Новият PokéPark Kanto ще бъде разположен в Yomiuriland в западните предградия и ще заема внушителна площ от 26 000 кв.м, предава Time out.

Снимка: Getty Images / iStock

Паркът ще включва редица зони и атракции, като Pokémon Center, Pokémon Mart, Trainers’ Market, специална фитнес зала за треньори, квартал Sedge Town и голяма „Pokémon Forest“, която ще приюти над 600 покемона. Този мащабен проект е първият по рода си постоянен обект на открито, посветен изцяло на франчайза, и обещава да се превърне в едно от най-посещаваните места от феновете на серията.

Една от най-впечатляващите части на комплекса ще бъде пищната Pokémon Forest. Тя има разнообразни терени – хълмове, високи треви, тунели и каменисти пътеки, където посетителите ще могат да „срещнат“ множество видове покемони в естествена среда. Очаква се това да бъде една от ключовите атракции на PokéPark Kanto.

Sedge Town също ще играе централна роля. В този район ще откриете Център за покемони, Пазар за покемони, Фитнес зала и Пазар за треньори, където ще се продават ексклузивни артикули. Тук ще се провеждат и паради с покемони, както и две други специални атракции. Фонтанът Primarina ще бъде своеобразно събирателно място в центъра на града и ще посреща посетителите сред оживена атмосфера.

Официалното откриване на PokéPark Kanto е планирано за пролетта на 2026 г., като предварителните продажби на билети трябва да започнат през есента на 2025 г.

