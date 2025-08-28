Lego отчете рекордни приходи

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Датският производител на играчки Lego обяви, че проходите му от продажби за първото полугодие са нараснали с 12% до рекордните 34,6 милиарда датски крони (5,43 млрд. долара) благодарение на партньорства с големи марки, включително Formula One Group и Jurassic Park, предаде Reuters.
"Пазарът на играчки реално се върна към растеж тази година, но ние го изпреварваме и увеличаваме пазарния си дял", заяви изпълнителният директор на Lego Нилс Кристиансен и допълни, че глобалният пазар е нараснал с близо 7%.
Компанията отчита ръст на всички свои пазари, включително в Китай, където през последните години се сблъскваше с предизвикателства. Партньорствата с марки като Formula One Group, Fortnite и Jurassic Park са допринесли за увеличаване на продажбите сред различни групи потребители, поясни Кристиансен.
Въпреки икономическата несигурност, породена от търговското напрежение, Lego, познат със своите дългогодишни франчайзи "Междузвездни войни" и "Хари Потър", не наблюдава значителна тенденция ориентиране на американските потребители към по-евтини продукти.
Оперативната печалба на датския производител на играчки за първите шест месеца на годината се е увеличила с 10% до 9 милиарда крони, подпомогната от глобалната производствена мрежа на компанията, която включва шест завода в Дания, Унгария, Чехия, Мексико, Китай и Виетнам.
"Разполагаме със стабилна верига на доставки. Логиката, която следваме, е да произвеждаме продуктите възможно най-близо до потребителите", обясни Кристенсен, подчертавайки, че компанията е успяла да се справи с влиянието на американските мита.
Lego разширява най-големия си производствен обект в Монтерей, Мексико, както и завода в Унгария, а строителството на новата фабрика в щата Вирджиния трябва да приключи през 2027 г.
Според Кристиансен съоръжението във Вирджиния е планирано с цел бъдещ растеж, а не като реакция на митата. Инвестирани са над 1,5 милиарда долара за строителството на фабриката и регионален център за дистрибуция. Продажбите в САЩ са регистрирали двуцифрен ръст, като Кристиансен отбелязва, че местният пазар на играчки се е върнал към по-високи нива на растеж в сравнение с последните години.
