Lego отчете рекордни приходи

Компанията прогнозира, че пазарът на играчки ще се върне към растеж

Датският производител на играчки Lego обяви, че проходите му от продажби за първото полугодие са нараснали с 12% до рекордните 34,6 милиарда датски крони (5,43 млрд. долара) благодарение на партньорства с големи марки, включително Formula One Group и Jurassic Park, предаде Reuters.

"Пазарът на играчки реално се върна към растеж тази година, но ние го изпреварваме и увеличаваме пазарния си дял", заяви изпълнителният директор на Lego Нилс Кристиансен и допълни, че глобалният пазар е нараснал с близо 7%.

Компанията отчита ръст на всички свои пазари, включително в Китай, където през последните години се сблъскваше с предизвикателства. Партньорствата с марки като Formula One Group, Fortnite и Jurassic Park са допринесли за увеличаване на продажбите сред различни групи потребители, поясни Кристиансен.

Въпреки икономическата несигурност, породена от търговското напрежение, Lego, познат със своите дългогодишни франчайзи "Междузвездни войни" и "Хари Потър", не наблюдава значителна тенденция ориентиране на американските потребители към по-евтини продукти.

Оперативната печалба на датския производител на играчки за първите шест месеца на годината се е увеличила с 10% до 9 милиарда крони, подпомогната от глобалната производствена мрежа на компанията, която включва шест завода в Дания, Унгария, Чехия, Мексико, Китай и Виетнам.

"Разполагаме със стабилна верига на доставки. Логиката, която следваме, е да произвеждаме продуктите възможно най-близо до потребителите", обясни Кристенсен, подчертавайки, че компанията е успяла да се справи с влиянието на американските мита.

Lego разширява най-големия си производствен обект в Монтерей, Мексико, както и завода в Унгария, а строителството на новата фабрика в щата Вирджиния трябва да приключи през 2027 г.

Според Кристиансен съоръжението във Вирджиния е планирано с цел бъдещ растеж, а не като реакция на митата. Инвестирани са над 1,5 милиарда долара за строителството на фабриката и регионален център за дистрибуция. Продажбите в САЩ са регистрирали двуцифрен ръст, като Кристиансен отбелязва, че местният пазар на играчки се е върнал към по-високи нива на растеж в сравнение с последните години.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN