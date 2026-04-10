Легендарна китара на Елвис Пресли излиза на търг

Емблематичната китара на Краля на рокендрола Елвис Пресли, с която той свири по време на голямото си завръщане на сцената през 1968 година, ще бъде продадена на търг от аукционната къща "Sotheby's", съобщи списание Rolling Stone. Очаква се тя да бъде продадена за приблизително 2 милиона щатски долара.

Китарата ще бъде изложена в сградата на Sotheby's New York между 13 и 20 април. Тя е използвана от Елвис единствено по време на концерта "Come Back Special" през 1968 година, а през годините е притежание на частни колекционери, фенове на певеца. През 1969 година стои върху албума му "Elvis in Memphis", продаден в милиони копия в целия свят. Наддаването за музикалния инструмент започва онлайн от днес и ще приключи в понеделник.

"Тази китара се превърна в символ на легендарното завръщане на Елвис през 1968 година. Китарите винаги са били в центъра на музикалната му кариера. За разлика от повечето, които са били акустични, тази е електрическа, марка "Hagstrom", червена на цвят, известна със своя отличителен външен вид и звук и наистина е емблематична", каза пред изданието Крейг Инчиарди, специалист по музика и поп култура в Sotheby's.

С тази китара Елвис свири и изпява песните "Blue Suede Shoes", "Trouble" и "Guitar Man", облечен в черен кожен костюм, пише БНР. Предложението да свири на нея идва от режисьора Стив Байндър и продуцента Боунс Хау. Шоуто се провежда на малка сцена, подобна на боксов ринг, а в концерта вземат участие китаристът Скоти Мур, барабанистът Ди Джей Фонтана, с които Пресли работи в началото на своята кариера, и Чарли Ходж – един от най-добрите му приятели, с когото се запознава в казармата. Шоуто се излъчва по телевизия NBC на 3 декември 1968 г., но е записано през юни същата година.

През 1998 година тази китара на Елвис е била изложена в Залата на славата на рокендрола.