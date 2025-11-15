Легенда от Странджа: Древна египетска гробница се крие в планината?

Мистерията привлича изследователи и любители на тайнственото

Гробницата на Бастет в Странджа планина е една от най-големите и мистериозни легенди в България. Според нея, в сърцето на планината, близо до град Малко Търново, се намира древна египетска гробница, в която е погребана богинята Бастет – символ на плодородие, защита и женската сила в египетската митология.

Преданието е известно не само заради загадъчния му характер, но и заради личността на Людмила Живкова, която според слуховете е свързана с търсенето на тази гробница.

Легендата за гробницата на Бастет

Според разказите, в началото на 80-те години в Странджа планина е открит древен надпис, който насочва към скрита гробница на египетската богиня Бастет. Легендата твърди, че тази гробница съдържа не само древни съкровища, но и могъщи артефакти, които пазят древни знания и сили, скрити от света в продължение на хиляди години.

Историята за гробницата започва да се разпространява широко след намесата на Петър Димков, известен лечител и последовател на духовното учение на Дънов. Според слуховете, той получава информация за местоположението на гробницата чрез мистично видение, което го води към разкопки в района на Малко Търново. Твърди се, че откритията около този район привличат вниманието на много изследователи, но най-забележителната фигура, свързана с този мит, е Людмила Живкова – дъщеря на българския комунистически лидер Тодор Живков.

Людмила Живкова и тайната на Бастет

Людмила Живкова е известна с интереса си към мистицизма, духовните учения и изкуството. Според някои източници, Людмила Живкова се интересува от гробницата на Бастет и участва в тайната операция по търсенето й.

Твърди се и че Людмила Живкова организира тайни експедиции в Странджа, като част от нейния план е да открие гробницата и да разкрие нейните тайни, пише местното издание „Малко Търното“.

Според някои теории, Живкова е била в близки отношения с хора, които твърдят, че имат мистични познания и достъп до окултни източници. През годините се разпространяват множество спекулации, че тя е искала да използва силата на древните артефакти, за да повиши духовното съзнание на българския народ и да укрепи културното наследство на страната.

Тайнствените експедиции и неизяснените събития

Въпреки че няма официални документи, които да потвърдят пряката връзка на Людмила Живкова с разкопките на гробницата на Бастет, разказите за нейното участие продължават да будят интерес и до днес. Според слуховете, експедициите в Странджа са организирани тайно, и са включвали както археолози, така и военни специалисти.

Някои от участниците в тези експедиции твърдят, че в района са се сблъскали с необясними явления – странни светлини, усещания за невидими сили и дори физическо неразположение при опитите да проникнат в подземията, където се предполага, че е гробницата. Някои историци и изследователи предполагат, че е възможно гробницата да е защитена от древни заклинания или енергийни полета, което обяснява неуспехите на експедициите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN