Великобритания разхлаби хватката над „Лукойл“ в България

Какво позволява лиценза?

Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предава Reuters, цитирано от БТА.

Снимка: Ройтерс

Фирми и банки ще могат да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г. Позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори. Той влиза в сила от днес и изтича на 14-и февруари.

Официалното изявление на Британското посолство гласи:

"Британската Служба за прилагане на финансови санкции (OFSI) реши да издаде Общо разрешение, което позволява продължаване на търговската дейност на дружествата на „Лукойл България“. Пълните подробности, включително сроковете на валидност, са достъпни на страницата на OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation - GOV.UK)"

От изявлението става ясно, че "днешното решение цели да улесни плавния преход на дейностите на „Лукойл България“ извън руски контрол, като подпомогне стабилността на доставките и цените за потребителите и бизнеса".

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.

Санкциите на САЩ, които трябва да влязат в сила на 21-и ноември, предизвикаха опасения за доставките на гориво преди зимата в България, където „Лукойл“ управлява рафинерията в Бургас, стотици бензиностанции и съоръжения за съхранение на гориво.

Компанията подаде заявление до Министерството на финансите на САЩ за удължаване на крайния срок, който забранява трансакции с разрастващите се операции на руската компания в Европа след 21 ноември.

Промени за 26 секунди

Снимка: БГНЕС

Българските законодатели одобриха промени в закона миналата седмица, с които на назначен от правителството търговски управител се дават правомощия да контролира продължаването на дейността на нефтопреработвателния завод в Бургас след 21-и ноември и да продаде компанията, ако е необходимо.

По-рано днес министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов предложи кандидатура за особен управител на „Лукойл“ да бъде председателят на Национална агенция по приходите (НАП) Румен Спецов.

