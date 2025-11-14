Големият ръст на доходите у нас намалява темпото си

Доходът на човек от домакинство стига средно 3680 лева

Тримесечният общ доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2025 г. е 3680 лв. и нараства с 9,8 на сто спрямо същия период на 2024 година, а разходът - 3344 лв. и се увеличава с 6 на сто спрямо същия период на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

През второто тримесечие на 2025 г. доходът беше 3620 лв. с ръст от 12,6 на сто спрямо същия период на 2024 година, а през третото тримесечие на 2024 г. съответно - 3351 лв. и ръст от 16,6 на сто на годишна основа, сочи справка в НСИ.

През третото тримесечие на 2025 г. структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58,1 на сто), следван от доходите от пенсии (29,4 на сто) и от самостоятелна заетост (7,8 на сто). Спрямо третото тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3,5 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0,9 процентни пункта, пише БТА.

С най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28,6 на сто), следвани от разходите за жилище (15 на сто), за данъци и социални осигуровки (14,9 на сто), и за транспорт и съобщения (10,7 на сто).

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. средно на човек от домакинство сред разходите, които се увеличават са тези за храна и безалкохолни напитки от 881 на 957 лв. (с 8,6 на сто), а за алкохолни напитки и цигари - от 118 на 136 лв. (с 15 на сто), за данъци и социални осигуровки - от 420 на 498 лв. (с 18,6 на сто). Сред намаляващите разходите са тези за здравеопазване - от 183 на 166 лв. (с 9,5 на сто).

При потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2025 в сравнение със същия период на 2024 г. се отчита най-голямо увеличение в консумацията на плодове - от 21,2 на 21,5 килограма, а най-голямо намаление - при хляба и тестени изделия - от 16,8 на 16,5 кг, сиренето - от 3 на 2,7 кг и зеленчуците - от 24,4 на 24,2 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, зрял фасул и картофи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN