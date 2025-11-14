BGN → EUR
БГ Бизнес Големият ръст на доходите у нас намалява темпото си

Големият ръст на доходите у нас намалява темпото си

bTV Бизнес екип

Доходът на човек от домакинство стига средно 3680 лева

Тримесечният общ доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2025 г. е 3680 лв. и нараства с 9,8 на сто спрямо същия период на 2024 година, а разходът - 3344 лв. и се увеличава с 6 на сто спрямо същия период на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

През второто тримесечие на 2025 г. доходът беше 3620 лв. с ръст от 12,6 на сто спрямо същия период на 2024 година, а през третото тримесечие на 2024 г. съответно - 3351 лв. и ръст от 16,6 на сто на годишна основа, сочи справка в НСИ.

Безплатен калкулатор вече показва цената на Бюджет 2026 върху доходите ни

През третото тримесечие на 2025 г. структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58,1 на сто), следван от доходите от пенсии (29,4 на сто) и от самостоятелна заетост (7,8 на сто). Спрямо третото тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3,5 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0,9 процентни пункта, пише БТА.

С най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28,6 на сто), следвани от разходите за жилище (15 на сто), за данъци и социални осигуровки (14,9 на сто), и за транспорт и съобщения (10,7 на сто).

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. средно на човек от домакинство сред разходите, които се увеличават са тези за храна и безалкохолни напитки от 881 на 957 лв. (с 8,6 на сто), а за алкохолни напитки и цигари - от 118 на 136 лв. (с 15 на сто), за данъци и социални осигуровки - от 420 на 498 лв. (с 18,6 на сто). Сред намаляващите разходите са тези за здравеопазване - от 183 на 166 лв. (с 9,5 на сто).

България стана лидер на Балканите по покупателна способност

При потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2025 в сравнение със същия период на 2024 г. се отчита най-голямо увеличение в консумацията на плодове - от 21,2 на 21,5 килограма, а най-голямо намаление - при хляба и тестени изделия - от 16,8 на 16,5 кг, сиренето - от 3 на 2,7 кг и зеленчуците - от 24,4 на 24,2 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, зрял фасул и картофи.

