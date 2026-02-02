Labubu открива седем физически магазина през тази година – ето къде

Labubu се превърнаха във вирусен хит миналото лято

Седем нови физически магазина за куклите Labubu ще бъдат открити във Великобритания през тази година след посещението на премиера в Китай. Китайската компания за играчки Pop Mart потвърди, че ще отвори водещ магазин на Оксфорд Стрийт в лондонския Уест Енд, както и обекти в Кардиф и Бирмингам, преди да разшири присъствието си с още 20 магазина в Европа през 2026 г., предава ВВС.

Снимка: Getty Images/iStock

Посещение на сър Киър в Китай предизвика критики, като някои изразиха опасения заради лошите показатели на страната по отношение на човешките права и потенциалните рискове за националната сигурност на Обединеното кралство. В общественото пространство се появиха и твърдения на синдикална група за експлоатация на работници от страна на производителя на Labubu, както и данни, че тези кукли представляват около 90% от фалшивите играчки, конфискувани на британската граница.

Въпреки противоречията Labubu се превърнаха във вирусен хит миналото лято. Косматите кукли с характерна усмивка и остри зъби привлякоха огромен брой фенове, включително известни личности като Риана, Дуа Липа и Ким Кардашиян. Популярността им се разглежда и като успех за китайската „мека сила“, като държавната агенция Синхуа посочи, че Labubu демонстрира креативността, качеството и културата на Китай по разбираем за света начин.

Основателят на Pop Mart Грант Уанг заяви, че компанията очаква да създаде около 150 нови работни места във Великобритания, като подчерта, че Лондон е в центъра на световната творческа екосистема и естествен избор за европейската експанзия на бранда.

Сър Киър осъществи първото посещение на британски премиер в Китай от осем години с цел подобряване на двустранните отношения и укрепване на търговските връзки с втората по големина икономика в света. По време на визитата бяха обявени сделки за около 2,2 милиарда паунда, включително намаляване на тарифите за износ на шотландско уиски и планове автомобилният производител Chery да открие европейска централа в Ливърпул. В отговор на критиките от опозицията премиерът подчерта, че сътрудничеството с Китай е ключово за икономическия растеж, заетостта и националната сигурност на страната.