Labubu и Световното: Как играчките се превръщат в символ на футбола?

Продуктите с Labubu, създадени специално за Световното първенство, бързо се разпродадоха в китайските онлайн платформи

Дизайнерската играчка на Pop Mart с характерната си усмивка с остри зъби се появи неочаквано по време на церемонията по откриването на Световното първенство. Само в рамките на няколко часа китайските социални мрежи буквално избухнаха от коментари, а една от най-популярните шеги беше, че макар националният отбор на Китай да не се е класирал, Labubu все пак е „стигнал“ до най-голямата футболна сцена.

Продуктите с Labubu, създадени специално за Световното първенство, бързо се разпродадоха в китайските онлайн платформи, а част от лимитираните серии започнаха да се препродават на значително по-високи цени на вторичния пазар.

В същото време туристическите агенции в Китай отчетоха ръст на интереса към пътувания до градовете домакини в САЩ, Канада и Мексико. Според платформата Tongcheng Travel търсенията на туристически пакети, свързани със Световното, са се увеличили със 166% на седмична база в периода до 2 юни, като са нараснали и резервациите за индивидуални туристически пътувания, предава The Star.

Силната спортна интелектуална собственост може да генерира стойност далеч извън продажбата на билети. Тя стимулира туризъм, хотелиерство, търговия на дребно, реклама, мърчандайзинг, медийни права и градско брандиране. Самото събитие трае няколко седмици, но неговата икономическа екосистема може да работи целогодишно. Китай все по-активно се стреми да използва този потенциал, като в правителствения доклад за 2026 г. спортната икономика е поставена редом до туризма и уелнес сектора.

Паралелно с това местни инициативи като Суперлигата в Дзянсу и „Селската суперлига“ в Гуейджоу показват как спортът се превръща в двигател на туризъм и местна икономика, като съчетава футбол, култура и събития, които привличат милиони посетители и генерират сериозни приходи. Сраната вече може да създава мащабни събития с огромен онлайн отзвук, но предизвикателството остава как тези моменти да се превърнат в устойчиви модели, които генерират стойност дълго след последния съдийски сигнал. Защото истинският въпрос не е дали едно събитие става вирусно, а дали вниманието, разходите и интересът остават и след края на мача.