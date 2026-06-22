Какво знаем за тайното общество „Диалог“ на милиардера създал PayPal

Кои милиардери участват в това общество?

Голям теч на информация разкри вътрешните механизми на „Диалог“ (Dialog), свръхексклузивна мрежа за влиятелни личности, основана през 2006 г. от милиардера и съосновател на PayPal Питър Тийл и инвеститора Аурен Хофман, пише Forbes.

Документи, прегледани от Wired и публикувани тази седмица, показват описват организацията като нещо средно между Клуба „Билдерберг“, заради присъствието на световния елит и салон в Силициевата долина, заради технологичния фокус.

Какво представлява „Диалог“?

Общетвото представлява частна, „двупартийна“ мрежа, достъпна само с покани. Целта е неформални контакти и дискусии между лидери от различни сектори и идеологически среди. Основното правило е абсолютна конфиденциалност. На участниците се обещава, че нищо от казаното в залата не се изнася навън.

Организират се годишни срещи на живо в луксозни хотели в Аризона, Калифорния и Венеция. (Следващата е планирана за август в Ирландия).

Някои от темите на дискусиите:

„Парите купуват ли щастие?“

„Върнете ядрената енергия“

„Как да се справим в Трета световна война?“

„Какъв е сексуалният ви живот?“

Кой членува там? (Профил на участниците)

Списъкът включва стотици световни лидери, бизнес магнати и милиардери от технологиите, политиката, академичните среди и финансите. Сред изтеклите имена личат служители от администрацията на Тръмп, двама американски сенатори и настоящ посланик в САЩ. Шестима членове на т.нар. „PayPal мафия“ (влиятелните бивши основатели и ранни служители на PayPal). Появява се и името на бивш ръководител на разузнаването за Близкия изток, милиардери от инвестиционни фондове, телевизионни актьори и известни автори на бестселъри.

Как е изтекла информацията?

Пробивът не е резултат от сложна хакерска атака, а от невероятна аматьорска грешка в сигурността. Швейцарската хакерка-активистка Мая Арсън Краймю забелязва гафа. Данните на членовете са били скрити директно в публично достъпния код на слабо защитения сайт на групата (dialog.org). Става ясно, че за всеки един член в кода е имало профил със статус, история на посетените срещи, биография, политическа принадлежност, град и дори частен токен (парола) за достъп до системата.

Сред хората, посочени от швейцарския хакер, са:

Генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на НАТО в Европа Скот Бесент, министър на финансите на САЩ Дан Дрискол, министър на армията на САЩ Хали Хофман, изпълняващ длъжността директор на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) Сенатор Тед Круз (републиканец, Тексас) Сенатор Кори Букър (демократ, Ню Джърси) Представител Джим Хаймс (демократ, Кънектикът) Уес Мур, губернатор на Мериленд Джаред Полис, губернатор на Колорадо Том Лу, главен юрисконсулт и директор „Корпоративно управление“ в Google DeepMind Ранди Кроснер, бивш управител на Федералния резерв на САЩ Джонатан Грийнблат, изпълнителен директор на Антидифамационната лига Петер Гьотлер, президент на Института Катон Райън Стоуърс, изпълнителен директор на фондация „Чарлз Кох“ Роджър Майерсън, икономист и носител на Нобелова награда Джаред Кушнер, зет на президента Доналд Тръмп Нийл Мохан, главен изпълнителен директор на YouTube Скутър Браун, музикален мениджър Езра Клайн, политически коментатор Суад Мехенет, репортер на Washington Post Джоузеф Гордън-Левит, актьор София Буш, актриса Рик Уорън, евангелски пастор

Кои са милиардерите в списъка:

Илон Мъск (1,3 трилиона долара) Ерик Шмит (40,1 милиарда долара) Питър Тийл (27,8 милиарда долара) Хенри Кравис (12,2 милиарда долара) Маркос Галперин (6,8 милиарда долара) Майк Кенън-Брукс (7,7 милиарда долара) Скот Кук (4,4 милиарда долара) Бари Стърнлихт (3,1 милиарда долара) Николас Бергрюен (2,9 милиарда долара) Джон Арнолд (2,8 милиарда долара) Джо Лонсдейл (2,8 милиарда долара) Рийд Хофман (2,7 милиарда долара)

Специализиран уебсайт, dating.dialog.org, се представя като сайт за романтично сватовство за заинтересовани членове на групата. Формулярът за кандидатстване в Dialog пита регистрираните потребители дали търсят любов и обещава да намери „смислени връзки за изключителни хора“.

„Диалог“ поддържа почти несъществуващо дигитално присъствие и членовете му рядко говорят публично за това, но от време на време се появяват проблясъци от работата на групата. Миналата година Axios съобщи, че лидери търсят кампус за „Диалог“ в предградията на Вашингтон. Статистикът Андрю Гелман публикува една от поканите на „Диалог“ в блога си през 2022 г., като най-вече се подиграва на събитието. Снимки на екрана от имейла показват такса за регистрация в Калифорния от 16 846 долара, която е намалена със 70 процента, след като той използва промоционален код, който също му е изпратен.