Какво знаем за тайното общество „Диалог“ на милиардера създал PayPal

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Кои милиардери участват в това общество?
Голям теч на информация разкри вътрешните механизми на „Диалог“ (Dialog), свръхексклузивна мрежа за влиятелни личности, основана през 2006 г. от милиардера и съосновател на PayPal Питър Тийл и инвеститора Аурен Хофман, пише Forbes.
Документи, прегледани от Wired и публикувани тази седмица, показват описват организацията като нещо средно между Клуба „Билдерберг“, заради присъствието на световния елит и салон в Силициевата долина, заради технологичния фокус.
Общетвото представлява частна, „двупартийна“ мрежа, достъпна само с покани. Целта е неформални контакти и дискусии между лидери от различни сектори и идеологически среди. Основното правило е абсолютна конфиденциалност. На участниците се обещава, че нищо от казаното в залата не се изнася навън.
Организират се годишни срещи на живо в луксозни хотели в Аризона, Калифорния и Венеция. (Следващата е планирана за август в Ирландия).
Някои от темите на дискусиите:
Списъкът включва стотици световни лидери, бизнес магнати и милиардери от технологиите, политиката, академичните среди и финансите. Сред изтеклите имена личат служители от администрацията на Тръмп, двама американски сенатори и настоящ посланик в САЩ. Шестима членове на т.нар. „PayPal мафия“ (влиятелните бивши основатели и ранни служители на PayPal). Появява се и името на бивш ръководител на разузнаването за Близкия изток, милиардери от инвестиционни фондове, телевизионни актьори и известни автори на бестселъри.
Пробивът не е резултат от сложна хакерска атака, а от невероятна аматьорска грешка в сигурността. Швейцарската хакерка-активистка Мая Арсън Краймю забелязва гафа. Данните на членовете са били скрити директно в публично достъпния код на слабо защитения сайт на групата (dialog.org). Става ясно, че за всеки един член в кода е имало профил със статус, история на посетените срещи, биография, политическа принадлежност, град и дори частен токен (парола) за достъп до системата.
Сред хората, посочени от швейцарския хакер, са:
Кои са милиардерите в списъка:
Специализиран уебсайт, dating.dialog.org, се представя като сайт за романтично сватовство за заинтересовани членове на групата. Формулярът за кандидатстване в Dialog пита регистрираните потребители дали търсят любов и обещава да намери „смислени връзки за изключителни хора“.
„Диалог“ поддържа почти несъществуващо дигитално присъствие и членовете му рядко говорят публично за това, но от време на време се появяват проблясъци от работата на групата. Миналата година Axios съобщи, че лидери търсят кампус за „Диалог“ в предградията на Вашингтон. Статистикът Андрю Гелман публикува една от поканите на „Диалог“ в блога си през 2022 г., като най-вече се подиграва на събитието. Снимки на екрана от имейла показват такса за регистрация в Калифорния от 16 846 долара, която е намалена със 70 процента, след като той използва промоционален код, който също му е изпратен.
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