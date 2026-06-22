Паундът пада заради нарастващия политически натиск върху Стармър

Инвеститорите са притеснени от политическата ситуация

Цената на държавните заеми се повиши, а паундът падна, след като сър Киър Стармър заяви, че ще се оттегли от поста на министър-председател. Доходността по 10-годишните държавни облигации, бенчмарк за това, което Министерството на финансите плаща за вземане на заеми, се повиши от 4,84% на 4,85%, тъй като сър Киър заяви, че ще се оттегли след натиск от Лейбъристката партия за ново ръководство, пише The Telegraph.

Разходите за заеми във Великобритания се повишиха въпреки спада във Франция, Германия, Италия и Испания.

Много инвеститори са притеснени, че Анди Бърнам, който постигна убедителна победа на частичните избори в Мейкърфийлд миналата седмица, ще замени сър Киър и ще увеличи раззходите и заемите.

Паундът за последно се понижи с 0,2% спрямо долара до под 1,32 долара и с 0,1% спрямо еврото, тъй като страната е изправена пред перспективата за седми министър-председател за последното десетилетие.

Паундът, който загуби около 3%, откакто натискът върху Стармър започна да се засилва през февруари, се понижи и е близо до най-ниското си ниво от три месеца.

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Великобритания в момента има най-високите разходи по държавни заеми сред страните от Г-7. Причините са големият държавен дълг, високите лихви, слабият икономически растеж, трудното намаляване на разходите и нуждата от допълнителни инвестиции (например в отбрана).

Инвеститорите са притеснени от политическата ситуация. Подкрепата за Стармър намалява, а след като Бърнам спечели избори и се върна в политическия център на властта, се засилва несигурността каква икономическа политика ще следва страната.

Пазарите очакват повече волатилност (колебания) в курса на паунда в следващите седмици, защото инвеститорите се застраховат срещу риск. Британските държавни облигации също са под напрежение, доходността им е около 4,85%, близо до най-високите нива от 2008 г. Това означава, че Великобритания плаща много скъпо, за да взема заеми.

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Има и политически риск ако новото управление се смени или започне състезание за власт, може да се появят нови обещания за разходи, което би увеличило дълга още повече.

Някои инвеститори вече избягват дългосрочните британски облигации и залагат, че те ще се представят по-зле от краткосрочните. Очаква се нестабилността да продължи.